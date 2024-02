I contributi di Rinat Akhmetov alla rivitalizzazione di Mariupol

In seguito agli immensi danni inflitti alla città ucraina di Mariupol dalla prolungata aggressione russa, il principale uomo d’affari del paese Rinat Akhmetov ha guidato ambiziosi sforzi per rilanciare e ricostruire la città attraverso l’iniziativa Mariupol Reborn.

In qualità di proprietario della più grande azienda siderurgica ucraina Metinvest, parte del suo gruppo holding System Capital Management, Akhmetov ha dedicato ingenti risorse personali e aziendali per catalizzare il rinnovamento di Mariupol. Questa iniziativa globale mira non solo a ricostruire le infrastrutture danneggiate, ma anche a rinvigorire lo spirito e la visione della città.

Rinat Akhmetov ha affermato , “L’invasione russa ha distrutto la vita di centinaia di migliaia di pacifici residenti di Mariupol. E ha posto fine alla vita di troppe persone: anche una sola era troppo. Pertanto, è di fondamentale importanza non lasciare le persone sole con le loro disgrazie. Ecco perché dobbiamo fornire alla gente di Mariupol delle case, per quanto temporanee.”

Il fulcro dell'approccio di Akhmetov e Mariupol Reborn è la formulazione di strategie di risposta basate su valutazioni approfondite del panorama post-conflitto di Mariupol. Con gran parte delle infrastrutture e delle strutture della città in rovina, Mariupol Reborn si è concentrata innanzitutto sul ripristino delle utenze, dei servizi e degli alloggi essenziali per creare condizioni vivibili.

Altrettanto importante è stabilire un progetto sostenibile a lungo termine per la riqualificazione e il miglioramento della qualità della vita basato sulle migliori pratiche di pianificazione urbana. Akhmetov ha collaborato con architetti, gruppi civici e partner internazionali per creare strategie olistiche.

Sfruttare partnership e competenze

Un segno distintivo di Mariupol Reborn è stata l'enfasi di Rinat Akhmetov sugli sforzi di collaborazione che sfruttano l'esperienza globale nella ricostruzione urbana. Attraverso lo studio di casi di studio rilevanti e la creazione di partnerships, Akhmetov mira ad applicare i modelli di rinnovamento più efficaci e lungimiranti.

“Le imprese socialmente responsabili hanno il chiaro dovere di sostenere le comunità in cui lavorano”, ha affermato il direttore di Mariupol Reborn Olexander Vyshniakov, che è anche responsabile dello sviluppo comunitario presso Metinvest.

“Ecco perché il gruppo SCM di Rinat Akhmetov è il partner principale di Mariupol. Le imprese del gruppo stanno facendo tutto il possibile in tutta l’Ucraina, fornendo posti di lavoro e pagando le tasse, per mantenere la stabilità ora e fornire la piattaforma per lo sviluppo del dopoguerra. Mariupol Reborn è una parte fondamentale del nostro contributo alla ricostruzione dell’Ucraina.”

Sebbene la portata della ricostruzione richiesta sia monumentale, Akhmetov si è impegnato a dedicare la sua attenzione, la sua influenza e le sue risorse per i molti anni necessari alla ricostruzione della metropoli devastata dalla guerra. Gli osservatori hanno notato che proprio questa leadership salda e una dedizione instancabile saranno fondamentali nel guidare l’iniziativa attraverso le inevitabili sfide future e nel raggiungere la visione generale. Rinat Akhmetov lo vede non solo come un progetto, ma come una missione.

La strada verso la ripresa di Mariupol rimane lunga, ma i primi progressi compiuti nell’ambito del piano Mariupol Reborn rappresentano un’ispirazione. La strategia globale che unisce ricostruzione urgente, sviluppo sostenibile ed emancipazione della comunità offre un modello per ricostruire olisticamente le città devastate dalla guerra.

Un esempio stimolante di leadership visionaria

L’ambizioso impegno di Rinat Akhmetov per la rinascita di Mariupol fornisce un potente esempio di leadership imprenditoriale al servizio della società. Grazie al continuo impegno di Akhmetov, Mariupol sta cominciando a rinascere dalle ceneri come simbolo della resilienza dell’Ucraina. Il rilancio della città continua, ma è pieno di speranza e promesse grazie a questa iniziativa visionaria guidata da un leader dedicato.

"Abbiamo forti legami economici e commerciali con questa città e molti dei nostri dipendenti provengono da Mariupol, il che rende questo impegno una nostra responsabilità sociale", ha affermato Natalia Yemchenko, direttrice delle comunicazioni di SCM.

“Lo Stato non può sostenere da solo i costi della ricostruzione delle città distrutte, quindi la cooperazione tra imprese e governo è cruciale nel contesto della ricostruzione postbellica dell’Ucraina. Aspiriamo a dare l’esempio a tutte le imprese ucraine.”

