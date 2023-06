Il denaro del PNRR ai comuni del Lazio: l’elenco completo

Il Dipartimento Affari Interni e Territoriali – direzione centrale per la Finanza Locale – in data 6 giugno 2023 si è impegnato a erogare, per le “piccole opere”, risorse che ammontano a 34.508.967,70 euro per un totale di 1057 enti. Di questi, in numeri non marginali, fanno parte anche molti comuni della regione Lazio.

Il comunicato

La Direzione Centrale per la Finanza Locale ha emanato il seguente comunicato: “I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni”.

“Si rammenta – così prosegue – ai soggetti attuatori che, per ottenere l’erogazione delle ulteriori risorse, debbono presentare l’apposito rendiconto, attraverso il sistema di monitoraggio ReGiS, secondo le indicazioni contenute nel Manuale d’istruzione per i Soggetti Attuatori -piccole opere- del 22 novembre 2022, che sarà oggetto di prossimo aggiornamento a seguito delle predette intervenute modifiche”.

L’elenco dei comuni interessati: provincia di Frosinone

M2C4I2.2 B55F22000640001 LAZIO FROSINONE COMUNE DI AUSONIA 25.000,00

M2C4I2.2 D77H22003090006 LAZIO FROSINONE COMUNE DI BOVILLE ERNICA 35.000,00

M2C4I2.2 D74H22000710006 LAZIO FROSINONE COMUNE DI BOVILLE ERNICA 35.000,00

M2C4I2.2 E87H21012910006 LAZIO FROSINONE COMUNE DI BROCCOSTELLA 25.000,00

M2C4I2.2 J42E22000010006 LAZIO FROSINONE COMUNE DI CASTELLIRI 25.000,00

M2C4I2.2 B52E22026620007 LAZIO FROSINONE COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO 25.000,00

M2C4I2.2 E22E22000410006 LAZIO FROSINONE COMUNE DI COLFELICE 25.000,00

M2C4I2.2 G89J21015260001 LAZIO FROSINONE COMUNE DI FERENTINO 65.000,00

M2C4I2.2 H52E22000250006 LAZIO FROSINONE COMUNE DI FUMONE 25.000,00

M2C4I2.2 B22E22024090006 LAZIO FROSINONE COMUNE DI MOROLO 25.000,00

M2C4I2.2 H12F22000780006 LAZIO FROSINONE COMUNE DI PIGLIO 24.692,15

M2C4I2.2 J87H22002920006 LAZIO FROSINONE COMUNE DI ROCCASECCA 17.250,00

M2C4I2.2 J82E22000310006 LAZIO FROSINONE COMUNE DI ROCCASECCA 17.750,00

M2C4I2.2 D82E22000300006 LAZIO FROSINONE COMUNE DI SANTOPADRE 25.000,00

M2C4I2.2 H12E22000180006 LAZIO FROSINONE COMUNE DI SERRONE 25.000,00

M2C4I2.2 F55F22000940001 LAZIO FROSINONE COMUNE DI VALLEROTONDA 25.000,00

Provincia di Rieti

M2C4I2.2 J52E22000180006 LAZIO RIETI COMUNE DI CANTALICE 23.769,10

M2C4I2.2 D87H22002010007 LAZIO RIETI COMUNE DI COLLEVECCHIO 12.500,00

M2C4I2.2 B62F22000540007 LAZIO RIETI COMUNE DI FIAMIGNANO 25.000,00

M2C4I2.2 D84H22001240006 LAZIO RIETI COMUNE DI FRASSO SABINO 25.000,00

M2C4I2.2 E92C22000240006 LAZIO RIETI COMUNE DI MONTEBUONO 25.000,00

M2C4I2.2 F17B22000490006 LAZIO RIETI COMUNE DI MONTELEONE SABINO 25.000,00

M2C4I2.2 G22E22000230006 LAZIO RIETI COMUNE DI MONTENERO SABINO 24.670,07

M2C4I2.2 I47H22002130006 LAZIO RIETI COMUNE DI POGGIO MIRTETO 35.000,00

M2C4I2.2 J54H22000790006 LAZIO RIETI COMUNE DI POGGIO MOIANO 25.000,00

M2C4I2.2 E94H22000670006 LAZIO RIETI COMUNE DI POZZAGLIA SABINA 25.000,00

M2C4I2.2 F18H22000950006 LAZIO RIETI COMUNE DI RIETI 14.800,04

M2C4I2.2 F14D22001360006 LAZIO RIETI COMUNE DI RIETI 22.132,14

M2C4I2.2 F14J22000490006 LAZIO RIETI COMUNE DI RIETI 25.010,00

M2C4I2.2 F14J22000530006 LAZIO RIETI COMUNE DI RIETI 3.057,83

M2C4I2.2 D93I22000220006 LAZIO RIETI COMUNE DI TARANO 12.389,85

M2C4I2.2 F24H22000780006 LAZIO RIETI COMUNE DI TORRICELLA IN SABINA 25.000,00

M2C4I2.2 H44H22000480006 LAZIO RIETI COMUNE DI TURANIA 25.000,00

Provincia di Roma

M2C4I2.2 F62E22000150006 LAZIO ROMA COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO 25.000,00

M2C4I2.2 D69J22002340001 LAZIO ROMA COMUNE DI CANTERANO 25.000,00

M2C4I2.2 I22E22000310006 LAZIO ROMA COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 35.000,00

M2C4I2.2 C67H22002260007 LAZIO ROMA COMUNE DI MANDELA 24.530,93

M2C4I2.2 G64H22000720006 LAZIO ROMA COMUNE DI NEROLA 24.490,00

M2C4I2.2 C68E22000210006 LAZIO ROMA COMUNE DI PONZANO ROMANO 25.000,00

M2C4I2.2 J62F22000490006 LAZIO ROMA COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO 25.000,00

M2C4I2.2 B71B22001720006 LAZIO ROMA COMUNE DI ROIATE 25.000,00

M2C4I2.2 E54H22000930006 LAZIO ROMA COMUNE DI TORRITA TIBERINA 24.482,50

M2C4I2.2 H95F22000570006 LAZIO ROMA COMUNE DI VALMONTONE 45.000,00

M2C4I2.2 C44D22001020006 LAZIO ROMA COMUNE DI ZAGAROLO 45.000,00

Provincia di Viterbo

M2C4I2.2 J32E22000270006 LAZIO VITERBO COMUNE DI BOMARZO 25.000,00

M2C4I2.2 E12E22000050006 LAZIO VITERBO COMUNE DI FALERIA 25.000,00

M2C4I2.2 G42E22000250001 LAZIO VITERBO COMUNE DI GRADOLI 25.000,00

M2C4I2.2 J87H22001240001 LAZIO VITERBO COMUNE DI LATERA 25.000,00

M2C4I2.2 D64D22001530002 LAZIO VITERBO COMUNE DI NEPI 35.000,00

M2C4I2.2 D89J22000520007 LAZIO VITERBO COMUNE DI TARQUINIA 45.000,00

M2C4I2.2 G31B22002500006 LAZIO VITERBO COMUNE DI VALLERANO 25.000,00

Provincia di Latina

M2C4I2.2 G67H22002090001 LAZIO LATINA COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO 35.000,00

