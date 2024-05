Tv, addio per sempre a questi canali: ora non li potremo più vedere | Cos’è cambiato

Dì per sempre addio a questi canali così amati. Se ne andranno per sempre.

Sono moltissimi gli italiani che, al ritorno dal lavoro o di sera dopo una lunga giornata stressante, amano mettersi sul divano a guardare un po’ di televisione. C’è chi preferisce la Rai con i suoi programmi tradizionali e rassicuranti, chi invece adora Mediaset e infine chi si lancia sulle tv private come La7 o il Nove.

Nonostante negli ultimi anni le piattaforme di contenuti in streaming abbiano sempre di più messo in crisi la televisione tradizionale, offrendo migliaia di contenuti a poco prezzo, di fatto i media come la radio e la tv non cesseranno mai di esistere.

Oggi, però, parliamo ai più amanti della televisione, a quelli che sanno esattamente a che ora vanno in onda i loro programmi preferiti e che, quando sono in casa, l’hanno perennemente accesa sul loro canale preferito, del quale conoscono ogni volto ed ogni voce.

Tra poco, infatti, alcuni canali spariranno per sempre e l’offerta televisiva cambierà drasticamente. Ecco quali sono quelli che se ne andranno: non l’avresti mai detto.

Televisione, cambia tutto

Grande novità per la televisione, con l’arrivo del nuovo canale tv sul digitale terrestre. A partire dal 25 aprile, infatti, è cambiata la numerazione dei canali TV sul digitale terrestre e qualche canale è cambiato. Vi consigliamo, in questo caso, di attivare sul vostro televisore la sintonizzazione automatica dei canali: in questo modo, qualsiasi aggiornamento verrà installato in modo automatico e spontaneo.

Per chi possiede un televisore di ultima generazione, questa novità non cambierà niente. Nel caso in cui, invece, si possegga un apparecchio vecchio che necessita il collegamento del decoder, allora potrebbe palesarsi qualche problema di aggiornamento.

Addio a questi canali

I canali che non si potranno più vedere, per quanto riguarda la Rai, saranno Rai 5 e Rai 4, così come Rai YoYo e Rai Movie. Spariranno anche Rai Sport+ HD, Rai Premium, Rai Scuola, Rai Gulp e Rai Storia. Nel caso di Mediaset, invece, spariranno Virgin Radio TV, R101 TV, Radio 105, Boing Plus, TGCOM24 e Mediaset Italia 2.

Questo, ovviamente, riguarderà chi non ha un televisore di ultima generazione: in questi casi, o ci si aggiorna acquistando un dispositivo più nuovo, o si compra un decoder compatibile con questa nuova tecnologia.