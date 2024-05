Rai, ‘rissa’ tra i due volti noti per una questione di soldi: una schifezza inaudita | Come si sono ridotti

A distanza di mesi, è venuta fuori una verità sconvolgente su quello che è successo in Rai: ecco di che cosa si tratta.

Quello che è accaduto alcuni mesi fa tra i due famosissimi volti delle reti Rai ha davvero dell’incredibile, questa volta sono rimasti tutti senza parole.

Nelle scorse ore è venuto a galla un retroscena inaspettato, e a tratti anche molto imbarazzante. Scopriamo che cosa ha deciso di rivelare il produttore delle emittenti del servizio pubblico nazionale.

A quanto pare, la scintilla, che ha fatto poi divampare l’incendio, sarebbe stata una questione economica. Le gravi dichiarazioni dell’ex manager del famosissimo conduttore sono abbastanza gravi. Chissà che cosa accadrà adesso, e come si difenderà il noto presentatore di mamma Rai.

Rai, la lite per soldi tra i due noti volti televisivi

In una lunga intervista rilasciata alla redazione de Il Giornale l’ormai ex manager di Amadeus, Lucio Presta, ha rivelato una serie di retroscena inediti, che hanno lasciato tutti a bocca aperta. A quanto pare, il celebre produttore televisivo di mamma Rai ha lavorato a stretto contatto con lui per ben quattro anni di fila dando vita al successo del Festival di Sanremo.

A partire dall’edizione di quest’anno però Lucio Presta si è accorto che qualcosa tra lui e Amadeus stava cambiando, soprattutto perché nel corso dell’organizzazione della kermesse canora Rai il direttore artistico del programma ha bocciato tutte le proposte del manager. Tra questa c’è stata anche l’invito a non accettare l’offerta del manager di John Travolta, ma non solo.

Le dichiarazioni inaspettate di Lucio Presta su Amadeus

Lucio Presta non voleva far partecipare partecipare l’attore americano alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, tuttavia Amadeus ha insistito per l’accordo, pur sapendo che parte del cachet sarebbe stato coperto dal brand delle sneakers indossate da John Travolta. Dunque secondo il manager Amadeus sarebbe stato al corrente della pubblicità occulta. Inoltre Lucio Presta ha dichiarato che in tante occasioni Amadeus si sarebbe preso i meriti di un lavoro svolto insieme, ma la cosa più grave è riguarda il pagamento dovuto a Lucia Presta per la sua prestazione professionale.

Stando alle dichiarazioni del produttore Rai, quando Amadeus gli ha comunicato di voler interrompere la loro collaborazione professionale, ha dichiarato che lo avrebbe pagato fino a fine contratto, dandogli tutto quello che gli sarebbe spettato fino ad agosto 2024. Alcuni giorni dopo però ha fatto un passo indietro, spiegando che avrebbe pagato solo fino a dicembre. “Per questo è stata data disposizione all’ufficio legale di tutelare i miei interessi” ha svelato Presta. Insomma, secondo il manager i due volti Rai avrebbero litigato per denaro.