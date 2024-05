Il Derby Day: un evento storico all’Ippodromo Capannelle

Domenica 19 maggio 2024, l’Ippodromo Capannelle sarà il teatro di uno degli eventi più attesi e prestigiosi del calendario ippico italiano: il DERBY DAY.

Questo giorno rappresenta il culmine della stagione del Galoppo, con il Derby Italiano che incarna l’essenza stessa di questa disciplina. Con 141 anni di storia alle spalle, il Derby Italiano di Galoppo è molto più di una semplice corsa: è una celebrazione della tradizione, della cultura e della passione per l’ippica.

Una storia gloriosa

Il Derby, conosciuto come “la madre di tutte le corse”, ha radici profonde che risalgono al 1780, quando Mr. Stanley, dodicesimo conte di Derby, diede vita a questa competizione nella terra d’Albione. Da allora, il Blue Ribbon – così chiamato per il nastro di seta azzurra che un tempo ornava il collo del vincitore – è diventato l’obiettivo supremo per ogni allevatore, proprietario, allenatore e fantino.

Vincere il Derby è il sogno che alimenta l’ambizione di tutti gli operatori del settore ippico. È una corsa unica, che arriva solo una volta nella vita di un cavallo di tre anni, rendendo quei 140 secondi di gara un momento carico di emozioni e significati. Ogni cavallo che trionfa nel Derby non ottiene solo un posto nell’albo d’oro, ma entra nella leggenda dell’ippica.

Il fascino del Derby italiano

L’Ippodromo Capannelle, con la sua cornice storica e affascinante, ospita questa manifestazione che attira decine di migliaia di spettatori ogni anno. Il Derby Italiano del Galoppo rappresenta il culmine di una giornata ricca di eventi spettacolari, riunendo i migliori cavalli in una competizione che è l’apice della stagione.

Il programma del Derby Day

Il 141° Derby Italiano del Galoppo sarà l’evento clou del DERBY DAY, ma il programma offre molte altre corse di grande rilievo. Tra queste, due pattern di altissimo livello:

PREMIO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO di ROMA : gruppo III per cavalli anziani di 4 anni e oltre, sulla distanza di 1800 metri.

: gruppo III per cavalli anziani di 4 anni e oltre, sulla distanza di 1800 metri. DERBY ITALIANO DEL GALOPPO: gruppo II per cavalli di 3 anni, su una distanza di 2200 metri.

A queste si aggiungono quattro listed race di grande prestigio:

PREMIO CARLO D’ALESSIO : riservato ai cavalli anziani sui 2400 metri.

: riservato ai cavalli anziani sui 2400 metri. PREMIO TUDINI : per cavalli di 3 anni e oltre sui 1200 metri.

: per cavalli di 3 anni e oltre sui 1200 metri. PREMIO ALESSANDRO PERRONE : con protagoniste le femmine di due anni sui 1100 metri.

: con protagoniste le femmine di due anni sui 1100 metri. PREMIO MAURO SBARIGIA: per cavalli di tre anni sulla distanza del miglio.

E ancora, tre ulteriori competizioni arricchiranno il pomeriggio:

PREMIO EDMONDO BOTTI : una corsa HP per cavalli anziani sui 2400 metri.

: una corsa HP per cavalli anziani sui 2400 metri. PREMIO SERGIO ARNALDI : handicap per anziani sui 2400 metri, aperto a gentlemen e amazzoni.

: handicap per anziani sui 2400 metri, aperto a gentlemen e amazzoni. PREMIO FEGENTRI LADY RIDERS: riservato esclusivamente alle amazzoni.

Il DERBY DAY all’Ippodromo Capannelle non è solo un appuntamento sportivo, ma un evento che celebra la storia e la passione per l’ippica. È un’occasione imperdibile per assistere a gare emozionanti e per vivere un pezzo di storia del Galoppo italiano. Preparatevi a essere ammaliati dall’eleganza, dalla competizione e dalla tradizione in una giornata che promette di essere indimenticabile.

Oltre ad accendere i riflettori dell’ippica nazionale e internazionale sull’Ippodromo Capannelle, il Derby Day è anche storicamente un evento sportivo e mondano di grande tradizione, una festa di sport e attività all’aria aperta per i tanti appassionati che riempiranno di entusiasmo, calore e partecipazione le gradinate dello storico impianto capitolino.

Madrina della manifestazione l’attrice, ex-modella e cantante Roberta Giarrusso.