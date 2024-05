Tutte le domeniche il grande ritorno del Mercato Contadino a Roma Capannelle. a partire da domenica 5 maggio. A grande richiesta il Mercato Contadino ritorna tutte le domeniche a Roma Capannelle con il progetto speciale dedicato alla Filiera corta realizzato in collaborazione con l’Orto Botanico dell’Università di Tor Vergata, St’Orto Prenestino un progetto di agricoltura sociale e multifunzionale svolto in cooperazione con il Dipartimento Politiche Sociali di ROMA CAPITALE, un raggruppamento di cooperative sociali ed agricole, la Rete Produttori Mercati Contadini Città Metropolitana di Roma Capitale, Co.pr.a.L. il Consorzio produttori Lazio, e la Rete Cerealia Festival.

A partire da domenica 5 maggio finalmente il progetto speciale del Mercato Contadino ritornerà – dopo circa tre mesi di spostamento in zona Cinecittà Est – tutte le domeniche dalle 8,30 alle 13,30 nel piazzale esterno dell’Ippodromo Capannelle.

Associazioni, comitati di quartiere, cittadini e consumatori appassionati del buon cibo di filiera corta, hanno dato una preziosa testimonianza a sostegno della ripresa del progetto ultradecennale sull’asse della Via Appia.

Grazie anche all’Assessore Capitolino con delega all’agricoltura Sabrina Alfonsi, al Presidente del Municipio Francesco Laddaga e all’Assessora Silvia Pieri che non hanno voluto privare le migliaia di cittadini della nostra comunità di un importante appuntamento a favore della sostenibilità e della qualità della vita.

Anche a Cinecittà Est (viale Bruno Pelizzi – angolo Via di Torre Spaccata, 107) tanti cittadini hanno dimostrato un graditissimo interesse per l’iniziativa e, tutti i sabati, dalle 8:30 alle 13:30 il nostro progetto continuerà a svolgersi anche in questa zona con la partecipazione di circa 25 aziende agricole del territorio.

Da oltre 10 anni la Rete dei Mercati Contadini è seguita da tantissimi cittadini che testimoniano un alto gradimento della possibilità di acquisto di prodotti alimentari freschissimi e di qualità, di filiera corta, direttamente dai produttori delle aziende agricole dei Castelli Romani, dell’agro-romano e degli altri territori del Lazio.

Tra i banchi del mercato, tante degustazioni tra prodotti biologici e tipici – con certificazione Igp, Dop, Doc, Docg – frutta e verdura appena raccolta, olio, vino, mozzarelle di bufala, formaggi freschi e stagionati, pane lavorato con la pasta madre, uova di galline allevate all’aria aperta e altri prodotti, tra cui confetture e marmellate, farine e legumi, prodotti da forno, fiori e piante!

Ti invitiamo a venirci a trovare al mercato contadino degli agricoltori a km0, a condividere il nostro progetto di filiera corta, a cambiare il tuo impatto sul mondo. A dire tanti “no” con un “sì” al nostro mercato: un ‘no’ ai tir sulle strade, al petrolio che li muove, all’agricoltura fatta di chimica, agli imballaggi-rifiuto che hanno preso il posto dei prodotti… Fai una scelta diversa con il tuo SI’ ai nostri mercati contadini!

Per un sempre maggior numero di consumatori, la spesa è diventata un’occasione di scambio e di comunicazione, con un codice simbolico analogo a quello che si manifesta nelle attività del tempo libero e dell’intrattenimento: i produttori raccontano i propri prodotti e la propria vita su di un “palcoscenico” in cui il consumatore non è più un soggetto passivo, l’ultimo anello di una filiera lunga in cui il cibo non ha alcun legame con il territorio di consumo e le storie di vita di chi produce ed acquista il cibo.

Scopri dove e quando si svolgono i Mercati Contadini della Rete di Roma Capitale e Castelli Romani.