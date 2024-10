Il Puff in tour: la comicità romana conquista i teatri del Lazio

Dal cuore di Roma al palcoscenico dei teatri laziali, il PUFF, storico teatro di comicità romana, approda con il suo tour nella regione, portando un’ondata di risate e romanità. La rassegna itinerante, curata da Francesco Saverio Fiorini, figlio dell’indimenticato Lando Fiorini, punta a diffondere l’arte e il talento comico della tradizione romana, unendo vecchi e nuovi interpreti sotto l’insegna dell’Associazione Lando Fiorini per la Romanità. Così, dal 26 ottobre scorso, i migliori talenti della comicità romana si stanno esibendo sui palchi del Lazio, dal Teatro Castelli Romani a Cecchina fino all’Auditorium Enrico Fermi di Celano, in Abruzzo, per chiudere un mese di spettacoli e risate in trasferta.

Il progetto del PUFF: un omaggio alla romanità e al teatro itinerante

Il progetto è una vera e propria ripartenza per Francesco Saverio Fiorini, che, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, ha ripreso in mano il sogno del padre, Lando, di far conoscere la comicità romana ben oltre le mura della capitale. Con un programma pensato per rendere omaggio alla romanità, la rassegna propone artisti affermati ed emergenti che incarnano la veracità del dialetto e l’umorismo tipico del teatro capitolino. Attraverso questa iniziativa, Francesco Fiorini conferma la sua dedizione nel mantenere vivo lo spirito dell’indimenticato Lando Fiorini, celebre cantore di Roma, a cui si devono i successi del PUFF e il radicamento della sua comicità autentica.

Gli artisti e i luoghi: il teatro romana si fa itinerante

Tra i protagonisti di questo tour troviamo nomi amatissimi dal pubblico romano come Fabrizio Gaetani, Luciano Lembo, Marco Capretti, e i Sequestrattori, ciascuno con uno stile unico ma accomunato dal linguaggio tipico della romanità. Dopo l’apertura a Cecchina, il tour farà tappa il 1 novembre al Teatro Narzio di Subiaco, e proseguirà il 10 novembre a Vejano e il 22 a Colleferro, per poi concludersi il 29 novembre a Celano, varcando per la prima volta i confini del Lazio.

Questa rassegna teatrale, oltre a presentare spettacoli comici che attingono alla tradizione popolare e alla cultura romana, offre un’occasione preziosa per il pubblico locale di avvicinarsi alla comicità verace del PUFF, un teatro che ha visto esibirsi generazioni di attori e artisti indimenticabili. Dal 1968 il PUFF ha rappresentato un punto di riferimento per il teatro cabarettistico romano, e ora, anche attraverso questo tour, riafferma il suo ruolo fondamentale nel mantenere vivo lo spirito e l’ironia della città eterna.

La stagione romana al “Puffetto” di Testaccio

Parallelamente al tour, la storica sede del PUFF, oggi ospitata nell’Antica Stamperia Rubattino a Testaccio, prosegue la sua stagione teatrale con una programmazione che ruota da ottobre a maggio. Qui, ogni settimana, il palco accoglie artisti come il Trio Monti, Marco Passiglia, Tommaso Zevola, Camillo Toscano, e Fulvia Borella, offrendo una scena in cui la comicità romana trova la sua massima espressione. Questi appuntamenti settimanali al “Puffetto” di Testaccio, come lo chiama affettuosamente Francesco Fiorini, sono un vero e proprio omaggio alla comicità locale, ma anche un punto di riferimento per chi vive Roma e ne ama la vivacità culturale.

Radio Puff: la romanità arriva ovunque

Non solo teatro. L’Associazione Lando Fiorini ha inaugurato nel gennaio 2021 “Radio PUFF”, una web radio che trasmette la musica e l’intrattenimento romano nel mondo intero, raggiungendo gli ascoltatori attraverso un’applicazione disponibile in oltre 170 paesi. La radio, diretta da Francesco Fiorini e Jara Conigliani, raccoglie un vasto repertorio di brani romani, da quelli più classici di Lando Fiorini, Gabriella Ferri, Franco Califano, a quelli più moderni di artisti come Mannarino, Ultimo e l’Orchestraccia, tutti uniti dalla passione per Roma.

“Radio PUFF è nata durante il periodo della pandemia, quando era impossibile per molti recarsi in teatro,” racconta Francesco Saverio Fiorini. “Ci siamo resi conto che non volevamo abbandonare il nostro pubblico. Con la radio possiamo raggiungere chiunque ami Roma, sia esso residente in città o in un angolo lontano del mondo.”

Un futuro di romanità e arte popolare

Attraverso il tour, la stagione teatrale e la web radio, l’Associazione Lando Fiorini per la Romanità continua a diffondere la cultura romana autentica, creando un ponte tra passato e presente. La missione di Francesco Saverio Fiorini, mantenere viva la comicità e la musica romana, resta salda, con uno sguardo verso nuove generazioni di artisti e appassionati.

Il PUFF continua a essere un’istituzione di romanità, capace di far ridere e riflettere grazie a quell’umorismo romano unico, diretto e disarmante che, anche in tempi difficili, sa come arrivare al cuore del pubblico. E come avrebbe detto Lando Fiorini, “A Roma ce se capisce sempre”: una verità che, attraverso il teatro, le canzoni e la radio, oggi risuona più forte che mai.