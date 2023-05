Immobile porta la Lazio ad un passo dalla Champions: Udinese battuta 0-1

Vittoria che sa di Champions quella che i biancocelesti trovano alla Dacia Arena contro l’Udinese. Dopo un primo tempo gestito con poche difficoltà, nella ripresa la squadra di Maurizio Sarri sale in cattedra, dominando gran parte della gara. L’Udinese, infatti, si è resa realmente pericolosa solo nella rete annullata per fuorigioco a Nestorovski. Grazie a questa vittoria, e con la sconfitta dell’Inter sul campo del Napoli, la Lazio si porta al terzo posto a quota 68 punti.

La partita

La prima vera occasione della gara è biancoceste, con Ciro Immobile che di testa impegna e non poco Silvestri. La Lazio gestisce la gara senza subire reali pericoli, con l’Udinese che sbaglia qualche passaggio di troppo. Termina con il risultato di 0-0 la prima frazione di gioco.

La ripresa si apre a tinte biancocelesti, con Immobile che va vicino alla rete dopo soli tre minuto. La conclusione del bomber di Torre Annunziata, però, trova una grande risposta di Silvestri. Al minuto 60 Arslan colpisce Immobile in area di rigore, con Pairetto che concede il calcio di rigore. Dal dischetto, con freddezza, il 17 spiazza l’estremo difensore friulano e porta la Lazio in vantaggio. Pochi minuti più tardi gli ospiti vanno vicini al raddoppio, ma il colpo di testa di Romagnoli si stampa sul palo. Al 73° ci prova ancora Ciro Immobile, con Silvestri che ancora una volta risponde presente. A cinque minuti dalla fine Nestorovski trova la via del pareggio, ma l’assistente dell’arbitro annulla per fuorigioco. Termina con la vittoria biancoceleste per 0-1 la sfida della Dacia Arena.

Le pagelle

Provedel 6

In occasione della rete annullata poteva far di più. Per il resto mai realmente impegnato.

Lazzari 6

Sottotono nel primo tempo, decisamente meglio nella ripresa. Si spinge spesso in avanti creando non pochi pericoli alla retroguardia bianconera.

Casale 6,5

Questa sera perfetto insieme a Romagnoli. Non ha concesso praticamente nulla alla zona offensiva dei friulani.

Romagnoli 6,5

Perfetto, il perno della difesa biancoceleste. Annulla completamente Beto, non concedendo praticamente nulla.

Hysaj 6,5

Prestazione più che sufficiente. Fa il suo e lo fa bene, soprattutto in fase difensiva.

Vecino 6,5

Torna da un infortunio e mette in campo tutta la propria esperienza. Partita di grande livello.

Milinkovic Savic 6

Alterna cose buone con altre decisamente al di sotto delle proprie qualità.

Luis Alberto 7

Migliore in campo per distacco. Nella ripresa prende per mano completamente la Lazio, fornendo l’assist che porta al rigore di Ciro Immobile.

Felipe Anderson 6

Gioca solo un tempo, con Sarri che nella ripresa gli preferisce Pedro. La stanchezza si fa sentire sempre di più.

Immobile 6,5

Trasforma il rigore che porta con un piede e mezzo la Lazio in Champions. Aiuta sempre la squadra, anche in fase difensiva.

Zaccagni 6,5

Buona prestazione, si rende sempre pericoloso in zona offensiva. Come sempre, è pronto ad aiutare anche il reparto difensivo.

Pedro (46′) 6,5

Entra molto bene in partita, rendendosi spesso pericoloso in zona offensiva.

Marusic (75′) 5,5

Non entra con la giusta concentrazione, visto che si perde Nestorovski sulla rete poi annullata.

Basic (87′) S.V.

Foto: profilo Facebook S.s. Lazio

© Riproduzione riservata