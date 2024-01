Incendio in palazzo a Marsiglia, muore bambino di 7 anni

(Adnkronos) – Un bambino di sette anni è morto, mentre altri sono rimasti feriti a causa di un incendio scoppiato in un edificio di sette piani nel sobborgo di Kalliste Park a nord di Marsiglia, nel sud della Francia. "Quattro bambini tra i 4 e i 13 anni sono ricoverati in emergenza assoluta", ha detto a Le Figaro un portavoce del comune di Marsiglia. Sul posto sono arrivati il sindaco Benoit Payan e il vice ammiraglio Lionel Mathieu, che comanda il battaglione dei vigili del fuoco. Le cause che hanno portato all'incendio non io sono attualmente note. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata