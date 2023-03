Incidente Santa Marinella, 31enne si schianta con l’auto contro il muro di cinta: morto sul colpo

Nella tarda serata di martedì 7 marzo, un ragazzo di 31 anni è morto a causa di un incidente d’auto.

L’incidente

L’incidente è avvenuto a Santa Marinella (Roma), litorale a nord della Capitale. Il ragazzo si trovava a bordo della sua auto, ha perso il controllo e ha sbandato, schiantandosi contro il muro di cinta perimetrale della strada.

Sul luogo sono giunti i i soccorritori del 118 che hanno trasportato immediatamente il giovane, in codice rosso, in ospedale. Ma per il 31enne non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno dovuto constatarne il decesso. Rimasto invece ferito il passeggero che era con lui, un altro giovane di 25 anni, di Civitavecchia.

Successivamente sono giunti anche i vigili del fuoco di Civitavecchia, che hanno estratto dall’abitacolo i due giovani occupanti. Sul posto anche i Carabinieri del comando di Civitavecchia che hanno effettuato le indagini necessarie per poter comprendere la dinamica dell’incidente.

