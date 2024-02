Israele, Roger Waters contro Bono: “E’ un enorme stron..”

(Adnkronos) – Roger Waters contro Bono Vox. Il membro dei Pink Floyd non l'ha mandata a dire e ha apostrofato il frontman degli U2 definendolo 'disgustoso" ed 'enorme stronzo' per i suoi recenti commenti a sostegno di Israele, durante un concerto degli U2 sul palco dello Sphere di Las Vegas, dove Bono ha reso omaggio alle persone uccise durante l'attacco del 7 ottobre al festival musicale israeliano Supernova. Introducendo la canzone 'Pride (In The Name Of Love)', Bono aveva detto dal palco: "Alla luce di ciò che è successo in Israele e a Gaza, una canzone sulla non violenza suona persino ridicola, ma le nostre preghiere sono sempre state per la pace e per la non violenza… Ma i nostri cuori e la nostra rabbia, sapete dove vanno a parare". Quindi ha rivolto un omaggio particolare ai caduti dell’attacco al rave party del 7 ottobre, cambiando le parole della canzone: "Mattina presto, 7 ottobre, il sole sta sorgendo nel cielo del deserto…Stelle di David". In una nuova intervista ad 'Al Jazeera', Waters si è scagliato contro i commenti di Bono. "Mia madre mi diceva che, di fronte a problemi difficili, la prima cosa da fare è leggere, leggere, leggere, leggere. Poi, la parte successiva è facile: fare la cosa giusta", ha detto. E poi, senza mezzi termini ha aggiunto: "Chiunque conosca Bono dovrebbe andare a prenderlo per le caviglie e scuoterlo…fino a quando non smetterà di essere un enorme stronzo". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata