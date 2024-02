John Travolta e scarpe a Sanremo, esposto Codacons per truffa aggravata

(Adnkronos) – Finisce alla magistratura il caso della presunta pubblicità occulta ad un marchio di scarpe indossate da John Travolta durante la partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Il Codacons, a seguito delle indiscrezioni riportate ieri da 'Striscia la notizia', ha deciso infatti "di presentare un esposto alle Procure della Repubblica di Imperia e Roma per la possibile fattispecie di truffa aggravata, e di indire per oggi 9 febbraio una conferenza stampa online che si terrà alle ore 18.30 alla quale sono invitati a partecipare anche i rappresentanti degli agricoltori". Lo comunica lo stesso Codacons in una nota. "Molti i punti oscuri della vicenda legata all’intervento di John Travolta sul palco dell’Ariston di cui si parlerà nel corso dell’incontro con i giornalisti organizzato dall’associazione -spiega il Codacons- In primo luogo sembrerebbe che già da ottobre la Rai abbia avviato trattative con l’attore americano per una sua partecipazione al Festival con un compenso pagato dallo sponsor. Circostanza che, se confermata, smentirebbe le affermazioni di Amadeus secondo cui sarebbe stato Travolta a proporsi nei giorni scorsi per Sanremo, trovandosi in Francia". L’azienda di scarpe U-Power, inoltre, "avrebbe diffuso con largo anticipo una comunicazione dove annunciava che il 7 febbraio ci sarebbe stata una promozione ai propri prodotti proprio dal palco dell’Ariston, e casualmente il proprietario della stessa azienda si trovava seduto in prima fila al festival durante l’intervento di Travolta". Aspetti su cui ora le Procure di Imperia e Roma "dovranno fare chiarezza, per accertare l’eventuale sussistenza di possibili condotte illecite come quella di truffa aggravata, e le relative responsabilità". Nel corso della conferenza stampa delle ore 18.30 il Codacons solleverà inoltre "il caso di altre presunte pubblicità occulte che sarebbero avvenute sul palco dell’Ariston nel corso delle prime tre serate del Festival e che l’associazione ha segnalato ad Agcom e Antitrust, come le gag con gli artigiani di Poltronesofà, azienda sponsor di Sanremo: siparietti che vedono protagonisti Amadeus e i divani dell’azienda, ma che non fanno percepire ai telespettatori il carattere commerciale delle immagini trasmesse". Una conferenza aperta anche alle organizzazioni degli agricoltori che vorranno intervenire. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

