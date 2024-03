Kate e la foto modificata, l’ironia del re d’Olanda

(Adnkronos) – Anche il re d'Olanda ha scherzato sulla foto truccata di Kate Middleton. Accolto da una folla festante di bambini delle elementari con corone di cartone in testa in una scuola elementare a Zutphen, re Guglielmo Alessandro non ha resistito alla battuta. Quando una bambina gli ha detto che lo aveva visto in una foto della famiglia reale, il sovrano 56enne ha riposto prontamente: "Almeno io non ho usato photoshop", scatenando l'ilarità generale dei presenti. La scenetta è stata ripresa ed è subito circolata sui social. Come i sovrani scandinavi, il re d'Olanda ha uno stile più alla mano della famiglia reale britannica. Ma la battuta di Guglielmo Alessandro sulla moglie dell'erede al trono britannico rimane comunque poco usuale. E sottolinea come la gaffe della foto modificata da Kate, abbia fatto il giro del mondo, aprendo interrogativi sul vero stato di salute della principessa di Galles, invece di rassicurare il pubblico sulla sua ripresa dopo la misteriosa operazione all'addome subita a gennaio. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

