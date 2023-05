La Lazio non sa più vincere, punto d’oro per il Lecce: all’Olimpico termina 2-2

Lazio-Lecce era sicuramente una delle partite più importanti della trentacinquesima giornata di Serie A. I biancocelesti in cerca di punti per un piazzamento alla prossima Champions League, mentre i salentini per centrare l’obiettivo salvezza. Entrambe le squadre, quindi, sono arrivate a questo match con grandi motivazioni, per cercare di portare a casa punti che, a questo punto della stagione, possono rivelarsi decisivi per il futuro.

Primo tempo

Dopo una fase di studio, la prima occasione è per gli ospiti, che conquistano un calcio di rigore al minuto 21. Dal dischetto si presenta Strefezza, che spedisce il pallone sul fondo alla destra di Provedel. Dopo la paura la Lazio si accende, e trova il vantaggio grazie alla rete del capitano Ciro Immobile al 34°. Praticamente allo scadere di primo tempo il Lecce trova il pareggio grazie alla rete di Oudin, servito bene da Gendrey. Termina con il risultato di 1-1 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

La ripresa si apre con il Lecce subito aggressivo, e che trova il vantaggio al 51°. A realizzare la rete del 1-2 è Strefezza, bravo a coordinarsi e a battere Provedel. La Lazio ci prova, ma il Lecce chiude bene tutto gli spazi. Al novantesimo minuto, Pedro va vicino al pareggio colpendo il palo. In pieno recupero, la via del pareggio viene trovata da Milinkovic Savic, bravo a depositare in rete da pochi passi. Termina con il risultato di 2-2 la sfida dell’Olimpico.

Le pagelle

Provedel 5,5

Sui goal subiti poteva fare poco. Per il resto niente di particolare, se non un errore grossolano nel primo tempo.

Hysaj 5,5

Oggi male, non è mai riuscito a rendersi pericoloso in zona offensiva, soffrendo anche in fase difensiva.

Casale 5

Sta calando, non è più il calciatore di circa un mese fa.

Romagnoli 5,5

Oggi ha sofferto molto gli attacchi avversari. Deve ritrovare il grande affiatamento con il collega di reparto.

Marcos Antonio 5,5

Ha iniziato bene la gara, poi piano piano è calato. Prestazione molto lontana da quella vista contro il Sassuolo.

Luis Alberto 5

Malissimo lo spagnolo. La rete del sorpasso giallorosso arriva da un suo grossolano errore. Deve dare di più.

Milinkovic Savic 6,5

Oggi fa una buona prestazione, regalando il pareggio alla Lazio in pieno recupero.

Felipe Anderson 5,5

Stanco il brasiliano, si è visto sin da subito. Se ne è accorto anche Maurizio Sarri, che nella ripresa lo sostituisce per inserire Pedro. Devo trovare la forza per affrontare le ultime tre gare, che saranno decisive per il futuro biancoceleste.

Immobile 6,5

Oltre alla rete del momentaneo vantaggio, si batte sempre per pressare l’avversario e aiutare la fase difensiva.

Zaccagni 5,5

Non è più esplosivo come qualche partita fa. Sembra totalmente un altro giocatore, non riuscendo a rendersi pericoloso. Deve ritrovarsi.

Pedro (58′) 6

Prova a dare quel qualcosa in più, trovando anche il palo nel finale.

Pellegrini (58′) 6,5

Uno dei migliori. Entra e si rende pericoloso in più di un occasione. Vista la condizione, Sarri può concedergli un impiego maggiore.

Basic (73′) 5,5

Non entra bene in campo. Spesso impacciato, non riesce a dare quel qualcosa in più nella zona centrale del campo.

