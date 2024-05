Olio extravergine, sapete chi produce quello dell’Eurospin? Proviene proprio da qui

Non ci crederai mai: ecco chi produce l’olio extravergine che hai sempre comprato nei supermercati dell’Eurospin.

Olio extravergine dell’Eurospin, la verità sulla produzione

Se sei solito fare la spesa nei discount o nei punti vendita della grande distribuzione, come l’Eurospin, allora di certo avrai notato, e forse anche comprato, i prodotti delle marche che portano lo stesso nome del punto vendita, e che vengono comunemente chiamate sottomarche. Si tratta di prodotti che non sono associati a un marchio noto, come quelli pubblicizzati in tv, e che quindi per la gran parte dei consumatori sono sconosciuti. La verità è che, proprio grazie al fatto che i produttori e i distributori non pagano la sponsorizzazione di tali prodotti, riescono a garantire un prezzo finale più basso.

Dal momento che hanno un costo competitivo, in tanti, vedendoli sugli scaffali accanto a prodotti simili, ma più noti e più costosi, preferiscono mettere le proprio carello proprio i prodotti delle sottomarche. Tra questi c’è l’olio extravergine di oliva dell’Eurospin. Se anche tu lo usi in cucina, allora di certo ti sarai domandato almeno una volta, chi è a produrlo. Scopriamo tutta la verità.

Chi c’è dietro uno dei prodotti alimentare più acquistati del discount

L’olio extravergine di oliva non manca in nessuna casa perché è il condimento di base di tutti i piatti della cucina italiana e viene utilizzato a crudo, ma anche per cucinare. Per questa ragione l’olio extravergine dell’Eurospin è uno dei prodotti più venduti. Più di una volta è stato menzionato nella classifica di Altroconsumo come uno dei migliori oli extravergine di oliva, commercializzati nei punti vendita della grande distribuzione.

Il motivo per il quale l’associazione dei consumatori ha deciso di far rientrare l’olio della catena di supermercati Eurospin tra i prodotti più meritevoli per il rapporto qualità prezzo è che si tratta di un prodotto biologico 100 % italiano, ovvero Amo essere biologico Podere del Conte 100% Italiano Biologico, e costa poco più di sei euro al litro. Viene prodotto dalla Biolevante, azienda di Andria, e non ha nulla da invidiare a quelli di altri marchi più famosi.