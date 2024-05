Chiara Ferragni, l’esperto gossip rivela chi è l’uomo che l’ha fatta crollare davvero: “è stato questo qui” | Dopo mesi la stangata

Finalmente è emerso il nome di colui che ha fatto crollare Chiara Ferragni: ecco chi ha determinato la fine dell’influencer.

L’esperto di gossip, tv, e spettacolo si è sbilanciato e ha messo nero su bianco il volto e l’identità di colui che sarebbe ritenuto responsabile del declino dell’icona fashion italiana.

Attraverso i canali social, proprio come è sempre accaduto per tutti gli eventi importanti della vita della brand ambassador, è trapelata l’identità dell’uomo che avrebbe causato la caduta dell’impero e l’offuscamento dell’immagine di Chiara Ferragni.

La fine sarebbe ormai vicina, scopriamo il motivo dell’addio e l’ennesimo evento drammatico che è alle porte: Chiara Ferragni dovrà rinunciare anche a lui.

Chiara Ferragni, chi è l’uomo che ha determinato la fine del suo successo

Di Chiara Ferragni si è parlato tanto negli ultimi mesi, più del solito, e, a quanto pare, l’argomento è ancora caldo come non mai, ed è destinato a occupare per parecchio tempo le prime pagine dei giornali di gossip, moda e, questa volta, anche cronaca italiana. Il motivo è noto a tutti, o quasi, ed è connesso all’indagine per truffa aggravata che la Procura di Milano sta portando avanti sulla brand ambassador.

In tanti hanno pensato che questo evento, che sta segnando, forse, l‘inizio della fine di Chiara Ferragni, del suo successo, del suo impero mediatico ed economico, sia stato determinato da una persona in particolare. Inizialmente si è fatto il nome di Selvaggia Lucarelli, la giornalista che per prima ha puntato il dito contro l’influencer, alzando il coperchio del vaso di PandorA, ed evidenziando il caso delle uova di cioccolato Dolci Preziosi, la vendita a scopo benefico, che rappresenta una delle collaborazioni per cui la Ferragni è indagata. Tuttavia il responsabile vero e proprio, stando al parere dei bene informati, sarebbe soprattutto un altro.

Il nome del responsabile fatto dall’esperto online

Nell’intervista di Fedez al programma Belve la sua identità è saltata fuori in via ufficiale per la prima volta, e ora quel nome riecheggia tra gli affezionati e i fan di Chiara Ferragni, sulle pagine di cronaca rosa, e non solo. Anche una voce autorevole del gossip, della tv e del mondo dello spettacolo ha dichiarato apertamente che vede in lui la persona che ha creato i presupposti per il crollo della fashion influencer.

Si tratta del manager di Chiara Ferragni, definito più volte da lei stessa il suo braccio destro, ovvero Fabio Maria Damato. Alessandro Rosica, noto sul web come L’investigatore social, nelle scorse ore ha pubblicato una storia nella quale ha ri-postato un articolo di Donnaglamour dal titolo “Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato” e ha scritto: “La caduta di Chiara è dovuta anche a questo pisellino”, commentando la notizia con “sarebbe quasi ora!”.