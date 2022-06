Latina, esce in bicicletta e scompare: l’appello dei familiari a Chi l’ha visto?

Maria, 47 anni abitante di Latina nel pomeriggio di lunedì 30 maggio è uscita di casa con la sua bicicletta per fare una passeggiata. Da quel momento non si hanno più sue notizie. Vive insieme ai suoi fratelli e la sorella a cui ha detto che si dirigeva verso il Lido di Latina. A dare l’allarme è stata la sorella, che non vedendola rientrare per le 19,00 ha deciso di chiamare i soccorsi. Al momento è stata data per dispersa.

Oggi sono due giorni che manca da casa, i familiari hanno provato a contattarla ma non c’è stato nulla da fare.

La descrizione

Una descrizione della signora Maria è stata resa nota dalla famiglia grazie alla trasmissione Chi l’ha visto?. I familiari hanno diffuso una scheda nella quale sono riportati gli indumenti che portava la donna il giorno della scomparsa, e inoltre hanno fatto anche un appello chiedendo aiuto a chiunque avesse informazioni utili: “aiutateci a trovare Maria”. La signora Maria è alta 1,84, ha gli occhi e i capelli castani. Il giorno in cui è scomparsa indossava una canottiera bianca con strisce nere e un pantalone della tuta nero, con dei sandali color argento della marca “Birkenstock”. Portava con sé occhiali da vista con una montatura rossa. Potrebbe avere con sé un borsello nero all’interno del quale si trovano i suoi documenti.