Ciambellone light, la ricetta facile facile che si prepara in 10 minuti appena: poche calorie e tanto gusto

ciambellone light fatto in casa-depositphotos-ilquotidianodellazio.it

Se sei a dieta ma non vuoi più rinunciare al dolce, impara subito questa questa ricetta: il ciambellone light è la soluzione.

Spesso perdere peso comporta dei sacrifici, ma perché non provare a sperimentare un dolce poco calorico e ricco di gusto? Questo qui si prepara in pochi minuti e non servono nemmeno troppi ingredienti diversi.

Il ciambellone light non richiede le conoscenze e le abilità di uno chef e si realizza in poco tempo con farina, un po’ di olio extravergine di oliva, yogurt greco, acqua, uova lievito e un pizzico di zucchero. Non c’è traccia di burro e di altri grassi.

Mettiti ai fornelli e realizza il tuo primo ciambellone light, farai un figurone con i tuoi ospiti a cena, piacerà a tutti i bambini e puoi servirlo anche per la prima colazione.

Ciambellone light, la ricetta facile e leggera che piace a tutta la famiglia

Mettere d’accordo perfetta forma fisica e gusto non è sempre semplice, per fortuna però ci sono delle ricette che sembrano essere state inventate apposta per questo scopo. Una di queste è di certo quella del ciambellone light perché contiene pochi grassi, poco zucchero, è ipocalorico ma dolce e buonissimo.

Ha un gusto delicato e un sapore semplice e la sua consistenza soffice e morbida mette d’accordo tutti. Se vuoi provare a fare il ciambellone light, la prima cosa da fare è procurarti uno stampo da forno per ciambelle di 22 cm, una frusta da cucina o uno sbattitore elettrico, e questi ingredienti:

250 grammi di farina 00

2 uova

120 grammi di zucchero

80 ml olio extravergine d’oliva

un pizzico di sale

un cucchiaino di succo di limone

100 ml d’acqua

1 / 2 bustina lievito in polvere per dolci

/ bustina 60 grammi di yogurt greco

Come si prepara il dolce semplice e gustoso a base di yogurt greco

Unisci le uova e lo zucchero in una ciotola capiente, poi aggiungi la farina e il lievito, e amalgama tutto con l’aiuto di una frusta o di uno sbattitore elettrico. Ora aggiungi al composto un pizzico di sale, l’olio, l’acqua, lo yogurt e un cucchiaino di succo di limone. Poi prendi lo stampo e coprilo con un sottilissimo strado di burro, che servirà solo a non farlo attaccare, cospargi il fondo con della farina e accendi il forno a 180 gradi.

Quando il forno avrò raggiunto la sua temperatura informa il tuo ciambellone e cuoci per 30 minuti. Il gioco è fatto: il ciambellone light può essere gustato caldo o a temperatura ambiente.