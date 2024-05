Francesco Totti e la dedica dolcissima alla giovane donna: chissà la reazione di Noemi

Francesco Totti non si contiene: parole piene d’affetto. Lei non è Noemi

Lo chiamano l’ottavo re di Roma, Francesco Totti. Calciatore di fama mondiale, ha vissuto tutta la sua lunga carriera sportiva all’interno del club giallo rosso e, anche oggi che ne è lontano dal punto di vista calcistico, la sua fede rimane sempre e solo una e il suo supporto per il team e per l’allenatore De Rossi è eterna.

Nell’ultimo periodo, Francesco Totti è diventato anche il re del gossip e non solo del calcio di Roma. La sua separazione da Ilary Blasi, molto chiacchierata per via della relazione dell’uomo con Noemi Bocchi e per le dichiarazioni rilasciate dalla Blasi nel suo documentario e poi nel suo libro, l’hanno fatto diventare il protagonista di molte copertine e trasmissioni di gossip.

Oggi, che le acque almeno pubblicamente sembrano essersi un po’ appianate, Francesco Totti si è lasciato andare a una confessione molto intima e a una dedica colma d’amore. Questa volta, però, non è rivolta né alla compagna Noemi né a una delle due figlie, Chanel o Isabel: ecco per chi è.

Francesco Totti e la dedica d’amore

Da buon papà, Francesco Totti è molto presente nella vita dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Nelle ultime ore, l’ex capitano della Roma ha voluto esprimere i propri migliori auguri di compleanno alla fidanzata del figlio Cristian, la modella e attrice Melissa Monti. Fresca delle 19 candeline, ha organizzato una festa nella quale non potevano mancare Chanel e Cristian, mentre il “suocero” Francesco le ha fatto gli auguri online.

“Auguri tesoro!” ha scritto Francesco Totti, come commento a una foto condivisa dalla stessa Melissa sul proprio profilo Instagram. Nei commenti si leggono poi le dolci parole del fidanzato Cristian e della “cognata” Chanel ma, nonostante i centinaia di commenti positivi, i fan più attenti non hanno potuto non notare un dettaglio amaro.

Mancano gli auguri di Ilary

Sotto al post di Melissa, dove si leggono gli auguri di Francesco così come di molti altri, non c’è neanche un commento da parte di Ilary Blasi. Se i malpensanti credono che tra la ragazza e la mamma di Cristian non scorra buon sangue, in realtà molti fan pensano che la conduttrice abbia semplicemente preferito fare gli auguri di persona o in privato, magari direttamente alla festa di compleanno.