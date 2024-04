Latina. Potenziamento Questura, Siulp: solo 22 poliziotti in arrivo, 6 alla Polstrada

“Giorni fa abbiamo appreso quanto stabilito dal Dipartimento della Polizia di Stato in relazione

all’aumento di organico della Questura di Latina.

Non nascondiamo la nostra soddisfazione rispetto al piano di potenziamento messo in

campo dal Ministero dell’Interno, ma le 22 unità, di cui 6 destinate alla Polizia

Stradale, in realtà sono pochissime.

Quanto affermiamo e ribadiamo, è solo per far notare che gli incrementi previsti non riusciranno nemmeno a garantire il fisiologico turn-over dei pensionamenti. Quest’anno, nella provincia di Latina andranno in pensione più di 30 poliziotti e se l’Amministrazione della Polizia di Strato ha previsto un potenziamento di ulteriori unità, è solamente perché l’età media dei poliziotti è pari a 46 anni.

Sicuramente questa notizia non può che farci piacere, ma in realtà, non va dimenticato che, al di là degli uomini e delle donne che lavorano in Questura e presso la Polizia Stradale, in provincia, esistono altre specialità legate alla Polizia di Stato, quali la Polizia Postale e la Polizia Ferroviaria, che il dipartimento della Polizia di Stato negli ultimi anni non ha per nulla tenuto in considerazione”. Così il comunicato del SIULP, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia.