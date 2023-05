I Vigili del Fuoco rispondono giorno e notte alle richieste di soccorso, tutti i giorni dell’anno. Il Soccorso Tecnico Urgente è compito proprio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in coordinamento con il dipartimento di Protezione civile, con gli enti locali e con le organizzazioni del volontariato.

Nella giornata odierna (24 maggio), il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è stato impegnato in tre interventi di Soccorso Tecnico Urgente.

Incidente agricolo

Il primo, in ordine di tempo, si è svolto nel Comune di Minturno (Lt), dove la squadra territoriale VVF di Castelforte (Lt) è intervenuta verso le ore 11:00 di questa mattina per un soccorso ad una persona.

Sul posto, in via Appia, si constatava la presenza di un uomo coinvolto in un incidente avvenuto con un attrezzo agricolo. Un 75enne residente in zona, era stato travolto, per cause ancora in fase di accertamento, da un motocoltivatore ad un arto inferiore.

Elisoccorso urgente

Non facili le delicate fasi di intervento del personale dei pompieri, in stretta collaborazione con gli operatori sanitari del 118 impegnati a monitorare costantemente le condizioni del ferito.

Successivamente, una volta liberato, la vittima dell’incidente veniva presa in carico dal personale sanitario ed elitrasportata urgentemente in codice rosso all’ospedale.

Incidente stradale tra due auto a Latina

Incidente, uomo incastrato nell’abitacolo dell’auto

Il secondo intervento di Soccorso Tecnico Urgente è avvenuto poco prima delle 13:00, nel Capoluogo pontino, dove la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Latina è scesa in campo a seguito di segnalazioni giunte al NUE112 per un incidente stradale in via Sabotino.



Una volta giunti sul posto si constatava la presenza di due autovetture rimaste coinvolte in un incidente, per cause ancora in fase di chiarimento da parte della Polizia locale; un’auto era uscita fuoristrada e al suo interno era presente una persona. Le operazioni dei Vigili del Fuoco per liberare la persona rimasta incastrata all’interno della vettura incidentata, sono risultate piuttosto impegnative, e anche in questo caso, i sanitari del 118 operavano in simbiosi con i Vigili del Fuoco.

Finite le operazioni di estricazione, che consistono nell’estrarre la persona rimasta intrappolata dentro l’abitacolo della vettura, l’uomo portato all’esterno, un 30enne è stato affidato al personale sanitario che dopo aver prestato un primo soccorso per tastare le condizioni reali del ferito, è stato prontamente trasferito in ospedale in codice rosso.

Incidente tra due auto a Sabaudia, morta una 60enne

L’ultimo intervento, il terzo di Soccorso Tecnico Urgente, è stato effettuato nel territorio di Sabaudia, in provincia di Latina. E’ stata la squadra territoriale Vigili del Fuoco di Terracina ad intervenire dopo diverse segnalazioni giunte al NUE112 per un incidente stradale. Arrivati sul posto, in via Pontina, due automobili incidentate occupavano la carreggiata, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, in quanto una donna 60enne, residente in zona, è deceduta dopo essere stata sbalzata fuori dall’abitacolo in seguito al violento urto.

