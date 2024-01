Brutta partita allo Stadio Olimpico tra Lazio e Napoli, primo tempo in cui l’unica occasione arriva su un tiro dal limite dell’area di Isaksen. Ripresa a ritmi bassi e portieri inoperosi per tutti i novanta minuti. La Lazio perde un occasione grandissima di avvicinare il quarto posto, al Napoli non dispiace il punto, viste le tante assenze a cui doveva fare fronte

Primo Tempo

Primi minuti di gioco in cui le due squadre hanno pensato più a non subire gli attacchi avversari che a cercare di offendere. La prima occasione capita sul piede di Isaksen al 14′ che, servito al limite dell’area da Luis Alberto calcia di piatto, ma il pallone termina alto.

Al 33′ è ancora la Lazio che prova a farsi vedere con Isaksen che va nell’uno contro uno con Mario Rui, quest’ultimo gli sbarra la strada concedendo calcio d’angolo. Di nuovo il danese al 43′ si rende pericoloso con una buona azione, partito da destra si accentra e calcia, ma la sfera si spegne sopra la traversa. Senza neanche un minuto di recupero l’arbitro Orsato manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di zero a zero.

Secondo Tempo

La ripresa comincia con un super gol di Castellanos, che dal limite dell’area stoppa la palla con il petto e con una splendida rovesciata batte Gollini, ma purtroppo il Taty si trovava in posizione di fuorigioco al momento del lancio. Al 58′ buona azione del Napoli con una combinazione tra Politano e Mario Rui, il cross del laterale viene respinto da Lazzari. Al minuto 66 Cataldi riceve al limite, si sposta la palla sul sinistro e calcia, sfera che finisce al lato.

Due minuti dopo da un corner per il Napoli la palla esce al limite, la raccoglie Gaetano che calcia fuori di poco. La più grande occasione della partita arriva al 75′ quando Guendouzi verticalizza per Isaksen, il numero 18 serve dalla destra Castellanos che di tacco devia verso la porta, bravo Ostigard in scivolata a respingere. Dopo i cambi e cinque minuti di recupero la partita finisce a reti bianche.

Le Pagelle

Provedel: 6

Inoperoso per tutta la gara, a parte qualche uscita che non gli crea alcun problema

Lazzari: 5,5

Involuto rispetto alle altre gare, non spinge come il suo solito

Gila: 6

Il Napoli non crea molti pensieri al centrale spagnolo, ma lui è sempre attento e puntuale

Romagnoli: 6

Come il compagno di reparto non si fa mai prendere di infilata dagli avanti avversari

Marusic: 5,5

Un tempo e mezzo a sinistra e l’altra metà del secolo tempo a destra, il risultato non cambia, mai pericoloso

Guendouzi: 6

Bravo a contendere tutti i palloni ai centrocampisti del Napoli, serve a Isaksen un cioccolatino che purtroppo il danese rifiuta non calciando a rete

Cataldi: 6

Buona gara per il mediano di Sarri, non era facile giocare con addosso sempre un calciatore partenopeo alle calcagna

Luis Alberto: 5

Mai in partita, una della più brutte gare di questa stagione

Isaksen: 6,5

Il migliore in campo, dai suoi piedi le azioni più pericolose, pecca di troppo altruismo quando al 75′ non tira in porta da pochi passi

Castellanos: 6

Si batte come un leone contro i centrali avversari, ma purtroppo per lui gli arrivano anche pochi palloni giocabili

Felipe Anderson: 5

È il parente triste del Felipe ammirato fino a qualche partita fa, non salta mai l’uomo e non crea mai una superiorità numerica sulla fascia

Foto: Profilo Facebook SS Lazio

© Riproduzione riservata