Uova, in frigo vanno conservate tassativamente a questa temperatura: non rischiate inutilmente

Conservale in frigo a questa temperatura: così le uova saranno sempre sicure.

Utilissime in cucina poiché base di moltissime ricette, le uova non possono mai mancare in casa. C’è chi le ama a colazione, per un inizio di giornata molto inglese e c’è chi invece le adora nell’insalatona del pranzo, con tante verdure e legumi. Che dire poi della pasta alla carbonara, specialità tutta italiana amata in tutto il mondo?

Insomma, delle uova non si può proprio fare a meno. Per far sì che siano sempre sicure e che il loro consumo, soprattutto da crude come nella carbonara o nel tiramisù, causi spiacevoli conseguenze sulla salute, è opportuno osservare qualche regola base relativa alla loro conservazione.

Innanzitutto, sebbene al supermercato siano vendute fuori frigo, in Italia una volta acquistate e portate a casa vanno conservate nel frigorifero fino al momento del consumo. Vi consigliamo poi di non riporle nella porta dell’elettrodomestico poiché, essendo quella che si apre, è la più predisposta a sbalzi di temperatura, che favoriscono la proliferazione dei batteri. Ecco infine qual è la temperatura corretta per la loro conservazione: così non sbaglierai.

Come conservare al meglio i cibi in frigorifero

La cucina è uno degli ambienti più delicati, per quanto riguarda la proliferazione batterica. Oltre un terzo delle infezioni alimentari colpisce proprio questa stanza della casa secondo l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare. Per far sì che ciò non accada, quindi, è opportuno seguire alcune regole precise relative soprattutto alla conservazione degli alimenti e alla pulizia degli spazi in cui vengono riposti.

Innanzitutto, tutti gli alimenti devono essere riposti in specifici contenitori chiusi ermeticamente, così che diminuisca o si azzeri la possibilità della contaminazione incrociata, che si verifica quando i germi passano da un alimento all’altro. Attenzione soprattutto ai cibi crudi come pesce e carne che, soprattutto, non devono essere mai lavati sotto l’acqua corrente.

Qual è la temperatura migliore

Per quanto riguarda le uova, la temperatura migliore a cui conservarle è quella dei 7°C: con questi gravi, infatti, si ha il minor rischio di subire qualche contaminazione. Un consiglio importante è poi quello di non consumare le uova crude e, se necessario, è meglio pastorizzarle: per farlo è sufficiente bollire dello zucchero con qualche cucchiaio d’acqua fino a quando non si formino delle bolle grandi. A questo punto, si versa lo zucchero così composto sopra le uova da usare crude.