Lazio-Bayern Monaco 1-0 in andata ottavi Champions, gol di Immobile

(Adnkronos) – La Lazio batte il Bayern Monaco per 1-0 nel match di andata per gli ottavi di finale di Champions League giocato oggi 14 febbraio 2024 allo stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti si impongono con il gol di Immobile, a segno su rigore al 69'. La gara di ritorno è in programma in Germania il 5 marzo. I campioni di Germania partono col piede sull'acceleratore. Muller innesca Kimmich, che non trova il tempo per la conclusione, consentendo alla Lazio di schivare il primo rischio della serata. I biancocelesti di Sarri sono costretti ad un avvio in trincea, complice la pressione tedesca. I padroni di casa escono gradualmente dal guscio e al 17' si vanno vedere nell'area avversaria: colpo di testa di Romagnoli, Neuer para senza problemi. Al 21' ci prova Luis Alberto, che da fuori sbaglia la mira per questione di centimetri. La Lazio è brava a chiudere gli spazi e a contenere le offensive bavaresi. Gli uomini di Tuchel sono costretti a cercare la soluzione dalla distanza e a sfruttare i calci piazzati. Al 32' punizione di Sanè, palla a fil di palo. Al 40' manovra da applausi orchestrata dal Bayern: Muller offre a Musiala, mira sbagliata da ottima posizione. L'inizio della ripresa propone un botta e risposta ripetuto tra 2 squadre che cercano il gol. La Lazio prova a accendere Isaksen, ma Neuer vigila in uscita. Il Bayern cerca di sfondare con Mazraoui sulla fascia destra, serve un provvidenziale intervento di Gila per arginare Musiala. Al 65' la svolta del match. Upamecano nella propria area confeziona un intervento scriteriato su Isaksen: rigore per la Lazio e espulsione del difensore del Bayern. Immobile dal dischetto non sbaglia, 1-0 e Lazio avanti con un uomo in più. L'ultima porzione di match è una partita a scacchi in cui Sarri inserisce forze fresche dalla panchina e soffoca ogni tentativo di assedio del Bayern. I tedeschi arrivano dalle parti della porta di Provedel all'87' con Choupo Moting: falso allarme, la Lazio vince e sogna i quarti di finale. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata