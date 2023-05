Lazio, Istituto di credito cerca 6 addetti allo sportello: i requisiti

L’istituto di credito con sedi presenti in tutto il Lazio ha dato mandato a e-work, agenzia per il lavoro, di ricercare e scegliere sei addetti allo sportello da immettere nelle filiali di Roma (e provincia) e Frosinone.

Le mansioni da svolgere

I nuovi responsabili, una volta selezionati e inseriti presso le filiali di competenza, dovranno affiancare la clientela nelle operazioni di conto corrente e occuparsi della attività di back office e front office. Infine, cosa molto importante, dovranno occuparsi della promozione e della vendita di prodotti e servizi aziendali.

I requisiti

Per poter inviare candidature con l’obiettivo di essere assunti, gli aspiranti addetti allo sportello devono possedere determinati requisiti. Diploma di scuola superiore o laurea triennale in discipline economiche, finanziarie o matematiche. Una più che discreta familiarità con il funzionamento del pacchetto Office e considerevoli capacità comunicative e relazionali. Infine, da non trascurare, è importante che i candidati siano automuniti e assicurino una disponibilità full-time.

Il contratto che viene offerto è a tempo determinato e dalla durata complessiva di 6 mesi ma, opzione non da escludere, potrebbe essere anche prorogato e trasformato a tempo indeterminato.

© Riproduzione riservata