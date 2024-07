Lazio, Piano Lavori Pubblici: inseriti sei nuovi interventi sulle strade regionali

La Giunta regionale del Lazio, presieduta dal presidente Francesco Rocca, ha integrato la delibera del 26 giugno 2024 sul Programma triennale dei lavori pubblici 2024 – 2026 e l’elenco annuale 2024. Questo aggiornamento, proposto dall’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca e ai Parchi e alle Foreste, Giancarlo Righini, in concerto con l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, prevede l’inclusione di sei nuovi interventi, per un totale di oltre 3 milioni di euro, finanziati dal “Programma regionale per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana”.

I sei nuovi interventi riguardano arterie stradali nelle province di Roma, Latina, Rieti e Frosinone:

SR Nettunese (ex SS 207) Importo: 500 mila euro

500 mila euro Descrizione: Messa in sicurezza del tracciato mediante l’eliminazione delle alberature pericolose, adeguamento delle barriere di ritenuta nei tratti critici e con elevata incidentalità, pulizia, risagomatura e realizzazione di nuovi presidi idraulici. SR della Valle del Liri (ex SS 82) Importo: 500 mila euro

500 mila euro Descrizione: Riparazione del piano viabile e rifacimento della segnaletica stradale in varie tratte tra i comuni di Lenola, Campodimele e Itri. SR di Forca d’Acero (ex SS 509) Importo: 500 mila euro

500 mila euro Descrizione: Interventi di riparazione del piano viabile e rifacimento della segnaletica stradale in varie tratte. SR Licinese (ex SS 314) Importo: 460 mila euro

460 mila euro Descrizione: Ripristino del rilevato stradale a seguito del dissesto idrogeologico nel comune di Poggio Moiano. SP 34 Turanense Importo: 560 mila euro

560 mila euro Descrizione: Installazione delle reti paramassi e disgaggio blocchi. SP 8 Veretana Importo: 647 mila euro

647 mila euro Descrizione: Rifacimento delle pavimentazioni stradali maggiormente degradate e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale in varie tratte.

Gli assessori Giancarlo Righini e Manuela Rinaldi hanno sottolineato l’importanza di questi interventi, dichiarando: «Abbiamo integrato il Programma triennale dei lavori pubblici con sei importanti opere; un piano che ci consente di mettere in sicurezza le infrastrutture della nostra Regione. Questo dimostra l’impegno dell’amministrazione Rocca che, grazie al corretto utilizzo dei fondi pubblici, riesce a garantire maggiore salvaguardia nelle strade del Lazio.

Si tratta di una serie di interventi che vanno a completare il Programma triennale e che consentiranno di cambiare il volto dei nostri territori. L’implementazione di tali misure avrà un impatto significativo sulla qualità della vita dei cittadini, migliorando la sicurezza e la fruibilità delle arterie viarie delle province».

Questo aggiornamento è un ulteriore passo avanti nel miglioramento delle infrastrutture viarie della Regione Lazio, dimostrando l’attenzione e l’impegno continuo delle autorità regionali verso la sicurezza e la rigenerazione urbana.