Lazio, torna il caldo africano nel fine settimana: bollino arancione in quattro città

E’ di nuovo caldo africano in Italia, con le temperature che oggi e domani (16 e 17 agosto) tornano ad aumentare e nei prossimi giorni è attesa un’ondata di calore.

Le alte temperature di questa estate hanno messo in allerta il Ministero della Salute che, come ogni anno, ha ripreso la pubblicazione dei bollettini giornalieri sulle ondate di calore. Da maggio a settembre il Ministero terrà d’occhio le condizioni meteorologiche di 27 città italiane, segnalando sul proprio portale ufficiale possibili rischi per la salute dei cittadini con il sistema dei bollini: dal più blando, il verde, al più pericoloso, il rosso.

Con quello rosso vengono indicate le città con il massimo livello di rischio caldo per tutti; il bollino arancione, appunto, segnala il massimo pericolo per i più fragili, ovvero anziani, bambini e persone con malattie croniche; il giallo indica pre-allerta, per condizioni meteorologiche che possono precedere un’ondata di calore. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Bollino rosso

Venerdì 18 agosto sarà bollino rosso in 5 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia, mentre domani allerta massima solo a Bolzano, Brescia e Firenze.

ll bollino rosso indica il livello di rischio più elevato con “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. Lo evidenzia il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 città.

Bollino arancione

Nelle prossime 48 ore in Italia saranno 7 le città da bollino arancione, tra cui Frosinone, Latina, Rieti e Roma.

Giovedì 17 agosto

Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni sul Lazio. Al mattino tempo stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e possibili addensamenti da nuvolosità bassa sui settori costieri. Nel corso del pomeriggio non sono attese variazioni significative, salvo addensamenti a ridosso dell’Appennino a cui potranno essere associati acquazzoni isolati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite.

Fine settimana

Negli ultimi giorni della settimana, favorito dell’approfondimento di una circolazione depressionaria in Atlantico, è attesa una rimonta dell’anticiclone africano tra Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale. Questo porterà stabilità diffusa in Italia e sul Lazio, ma soprattutto una nuova ondata di caldo, la quale andrà ad intensificarsi ulteriormente agli inizi della prossima settimana. Massime che su Roma potranno raggiungere anche i 38°C/39°C, con punte anche di 40°C nelle pianure e vallate interne del Lazio. (Dal portale del Centro Meteo Italiano) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata