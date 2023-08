Capodimonte, trovato il cadavere del ragazzo 20enne scomparso nel lago di Bolsena

E’ stato individuato, ma non ancora recuperato, il corpo del ragazzo di vent’anni disperso dal giorno di ferragosto nel lago di Bolsena, dopo un tuffo dal pedalò. Il ragazzo, straniero, si trovava a Capodimonte, in provincia di Viterbo, con la famiglia per il ferragosto. Insieme ad altri coetanei avevano noleggiato un pedalò per un bagno nel lago. I giovani che erano con lui hanno subito provato a cercarlo, ma dal momento che dello scomparso non c’erano più tracce hanno allertato le forze dell’ordine e fatto scattare l’allarme. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

L’episodio è accaduto nel territorio di Capodimonte, esattamente sul Lungolago, nella zona a ridosso del porto. Lungo circa 2 km il Lungolago di Capodimonte è famoso in tutta la Tuscia per la sua bellezza e particolarità. Dal comando dei Vigili del Fuoco di Roma sono giunte sul posto unità dei Sommozzatori elitrasportati che si sono impegnate nella ricerca sia in superficie che in profondità del giovane scomparso.

Inoltre è stato predisposto l’uso di una imbarcazione dei Vigili del Fuoco di Viterbo per le operazioni di ricerca di superficie. Carabinieri e Vigili del Fuoco sono andati avanti senza tregua, giorno e notte, nelle operazioni di ricerca.

Il corpo del ventenne è stato individuato a circa 200 metri di distanza dal punto in cui è stato avvistato l'ultima volta, e si trova in fondo al lago, a una profondità di circa quattro metri. E' in atto la fase di recupero del cadavere.

