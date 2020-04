Le Marche nel contest: #IlFuturoNelleNostreRadici

Le Marche nel contest che racconta storie di radici. Come sarà l’Italia dopo il Coronavirus? Come facciamo ripartire il turismo nel nostro paese? Molte cose cambieranno ma non le nostre radici, i nostri borghi e le nostre tradizioni. E allora pensiamo al futuro partendo dalle nostre radici, questo è il messaggio lanciato da Discoverplaces. Un messaggio al quale hanno già aderito SVIM Agenzia Sviluppo Marche e l’Università di Cassino.

L’idea è semplice, come tutte quelle che sono veramente efficaci. Un Contest dedicato a tutti quelli che vogliono raccontare la relazione con il proprio paese del cuore. Storie scritte in prima persona di una lunghezza massima di due pagine che vanno inviate a info@discoverplaces.travel

Ma perché raccontare le emozioni che si provano pensando al proprio paese del cuore?

‘Per tre motivi fondamentali: a livello personale ci fa bene pensare positivo e ricordarci che siamo il paese più bello del mondo. A livello di comunità si ricostruiscono visioni comuni attorno ad emozioni positive. Poi noi sistemiamo e traduciamo gli articoli in inglese e il nostro sito è letto molto all’estero per cui recuperiamo un senso allargato di comunità con tutti gli emigrati che hanno lasciato l’Italia’, dice Claudia Bettiol, fondatrice del gruppo Discoverplaces.

Hanno già risposto in molti e fra loro anche piccoli imprenditori che raccontano la loro scelta di tornare a lavorare nel paese d’origine. Persone che vogliono ripartire e che sanno di dover innovare le relazioni con i loro clienti. Sui social si trovano appassionati che raccontano storie bellissime che possono essere di aiuto a tutta la comunità. E allora l’idea del contest per far in modo che le storie aiutino la valorizzazione dei territori o anche della parte meno conosciuta delle grandi città. Se pensiamo al turismo, i primi a ripartire saranno tutte quelle situazioni in cui si può stare all’aperto, i cammini, gli agriturismi, i borghi. Leggete le storie di discoverplaces.travel, pensate al vostro paese e mandate anche voi come le Marche nel contest, la vostra storia. Le migliori saranno premiate in un evento in autunno insieme al paese del cuore che le ha ispirate.

Discoverplaces è una piattaforma web e casa editrice che pubblica la collana “Guide Turistiche dei Borghi d’Italia/Travellers’ Guide to Italy’ in due lingue. È una start up innovativa che da anni si occupa della promozione dei piccoli territori, della formazione delle micro imprese nel settore turistico e della creazione di ponti culturali con le comunità di emigrati italiani nel mondo.

Per informazioni Roberta: 392 2073 392

Link del contest: https://discoverplaces.travel/it/il-futuro-nelle-nostre-radici/