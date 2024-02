Maddie McCann, domani al via il processo al principale sospettato

(Adnkronos) – Al via domani 15 febbraio il processo a Christian Brueckner, principale sospettato per il rapimento di Maddie McCann, la bimba inglese la scomparsa il 3 maggio del 2007 da Praia de Luz in Portogallo. Il cittadino tedesco di 47 anni, attualmente in carcere in Germania per scontare una condanna a sette anni per uno stupro avvenuto in Portogallo nel 2005, è accusato di aver compiuto almeno cinque aggressioni sessuali sempre in Portogallo dal 2000 al 2007. Quella di domani nel tribunale di Braunschweig, in Bassa Sassonia, è la sua prima apparizione da quando è stato indicato come il principale sospettato la scomparsa di Madeleine. Nel giugno 2020 la polizia tedesca ha detto di ritenere che la piccola Maddie sia morta e Brueckner ne sia responsabile, ma la polizia britannica continua a trattare il caso come quello di una persona ''scomparsa''. Il processo a Brueckner, che prevede 29 udienze, durerà fino a giugno e le autorità tedesche hanno rafforzato la sicurezza attorno al tribunale inviando agenti di polizia armata dentro e fuori la struttura. L'imputato, che entrerà in aula attraverso un tunnel, sarà trasferito in un carcere di massima sicurezza nel nord della Germania durante il periodo del processo. Brueckner è anche accusato di stupro di una turista irlandese, aggredita nel suo appartamento Praia da Rocha nel 2004, di aver violentato un'adolescente nella sua casa di Praia da Luz e una anziana nella sua casa vacanza. E' inoltre accusato di essersi spogliato davanti a una ragazza tedesca su una spiaggia a Salema nell'aprile 2007 e di presunti atti osceni davanti a un bambino di 11 anni a Sao Bartolomeu de Messines nel 2017. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

