Maltempo a Vicenza, scuole chiuse domani 28 febbraio

(Adnkronos) – Il maltempo torna a flagellare l'Italia e in particolare in Veneto, dove domani, 28 febbraio, la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo rossa. E proprio a Vicenza è stata diramata l'ordinanza di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale per mercoledì. La decisione, che riguarda anche tutte le palestre e gli impianti sportivi comunali, spiegano dalla Protezione Civile, è stata presa a scopo precauzionale al fine di non congestionare le strade che devono essere lasciate quanto più possibile libere per consentire il pronto intervento dei mezzi di protezione civile e di soccorso. Scuole chiuse, oltre a Vicenza, anche a Longare, Grumolo delle Abbadesse, Nanto, Castegnero, Torri di Quartesolo e Quinto Vicentino. A questo proposito il centro operativo comunale chiede alla cittadinanza di limitare il più possibile gli spostamenti fino al termine dell'emergenza. Stabilita, inoltre, la chiusura dei due centri diurni socio sanitari e dei centri di aggregazione sociale nei quartieri. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata