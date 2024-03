Maltempo sul Lazio, piogge in aumento e temperature in calo

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalla serata di oggi, venerdì 8 marzo 2024, e per le successive 12-18 ore.

Si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Tempo previsto a Roma

Fine settimana a Roma con precipitazioni in aumento e temperature in diminuzione. Venti moderati e raffiche significative accompagneranno piogge leggere e moderate. Sabato, pioggia costante con venti intensi da Sud Est. Domenica, piogge persistenti e venti forti da Sud. Prestare attenzione alle condizioni meteorologiche mutevoli.

Previsioni elaborate dal Centro Meteo Italiano

Sabato. Molte nuvole al mattino con possibilità di residue precipitazioni associate. Più asciutto tra pomeriggio e sera con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature comprese tra +8°C e +15°C.

Domenica. Cieli nuvolosi fin dal mattino con possibilità di deboli precipitazioni sparse. Peggiora tra pomeriggio e sera con acquazzoni e temporali anche intensi. Temperature comprese tra +9°C e +16°C.

In conclusione, il fine settimana a Roma sarà caratterizzato da un aumento delle precipitazioni e da un calo delle temperature, con venti moderati e raffiche significative. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione.

Tempo previsto sul Lazio

Sabato. Molte nuvole al mattino con piogge e temporali sparsi specie sui settori centro-meridionali della regione. Graduale miglioramento dal pomeriggio e tempo per lo più asciutto ovunque in serata ma sempre con nuvolosità in transito. Neve oltre i 1700 metri.

Domenica. Cieli nuvolosi al mattino su tutta la regione con deboli fenomeni sparsi, specie sui settori occidentali. Peggiora tra pomeriggio e sera con acquazzoni e temporali sparsi su gran parte della regione, localmente anche intensi. (Centro Meteo Italiano)

