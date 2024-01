Mare Fuori 4, ci siamo: quando esce, episodi, dove vederlo

(Adnkronos) – Attesa finita per 'Mare Fuori 4'. Da domani giovedì 1 febbraio 2024 fan e appassionati della serie Rai potranno vedere i primi 6 episodi della quarta stagione disponibili in anteprima su Raiplay. Da mercoledì 14 febbraio poi la serie approda in prima serata su Rai 2. In tutto 12 episodi, suddivisi in 6 settimane di programmazione. La serie, che racconta le vicende di ragazzi detenuti in penitenziario a Napoli, ha avuto un successo straordinario raggiungendo milioni di spettatori. 'Mare Fuori 4', una coproduzione Rai Fiction – Picomedia, prodotto da Roberto Sessa, regia di Ivan Silvestrini, si riapre su Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella. Quale sarà il loro percorso? Quali le scelte anche di Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia? A sottolineare le emozioni dei personaggi della quarta stagione di 'Mare Fuori' le musiche composte dal maestro Stefano Lentini. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

