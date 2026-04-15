Marina Berlusconi scrive a Dagospia: “Nessuna discesa in campo, contro di me parole misogine”

Marina Berlusconi rompe il silenzio con una lettera pubblicata da Dagospia e respinge con nettezza l’ipotesi di una sua discesa in politica. Nel mirino finisce un articolo firmato da Pino Corrias, letto dalla presidente di Fininvest e Mondadori come l’ennesimo attacco personale, aggravato da un tono che definisce offensivo verso le donne.
La replica di Marina Berlusconi e il nodo del linguaggio
Il passaggio più forte della lettera è quello in cui Marina Berlusconi parla di “idee retrograde, misogine e profondamente patriarcali”, parole che spostano il caso dal piano politico a quello culturale. Non c’è soltanto la smentita di un impegno diretto nelle istituzioni, ma anche la volontà di denunciare un metodo che, a suo giudizio, riduce una figura femminile a caricatura, voce, immagine, corpo. Da qui il riferimento al “body shaming” e a un disprezzo del genere femminile definito addirittura “cavernicolo”.
Nessun passo verso la politica ma un messaggio molto netto
Il cuore della vicenda resta proprio qui: Marina Berlusconi nega che esista un progetto politico personale e liquida come “fantasie” le ricostruzioni circolate nelle ultime ore. È un chiarimento che pesa, perché arriva in una fase in cui ogni parola legata al nome Berlusconi continua a produrre riflessi immediati nel dibattito pubblico. Il cognome, da solo, basta ancora ad accendere interpretazioni, retroscena e letture strategiche. La sua risposta, però, prova a chiudere il perimetro: nessun debutto in campo, nessuna preparazione occulta, nessun copione già scritto.
Lo scontro con il Fatto Quotidiano e l’affondo finale
Nella parte finale della lettera il tono diventa ancora più duro. Marina Berlusconi definisce gli attacchi del Fatto Quotidiano come “medaglie al valore” e accusa il giornale di restare prigioniero di una perdurante ostilità verso la sua famiglia. È un affondo che riapre uno schema ben noto della vita pubblica italiana: il berlusconismo come terreno di scontro permanente, capace ancora oggi di dividere, mobilitare e spingere ogni confronto oltre il merito immediato dei fatti. Il punto è che, in questo caso, la replica non si limita alla polemica: prova a ribaltarla e a presentarla come un problema di cultura e rispetto, prima ancora che di linea editoriale.