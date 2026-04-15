Marina Berlusconi scrive a Dagospia: “Nessuna discesa in campo, contro di me parole misogine”

Marina Berlusconi rompe il silenzio con una lettera pubblicata da Dagospia e respinge con nettezza l’ipotesi di una sua discesa in politica. Nel mirino finisce un articolo firmato da Pino Corrias, letto dalla presidente di Fininvest e Mondadori come l’ennesimo attacco personale, aggravato da un tono che definisce offensivo verso le donne. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La replica di Marina Berlusconi e il nodo del linguaggio

Il passaggio più forte della lettera è quello in cui Marina Berlusconi parla di “idee retrograde, misogine e profondamente patriarcali”, parole che spostano il caso dal piano politico a quello culturale. Non c’è soltanto la smentita di un impegno diretto nelle istituzioni, ma anche la volontà di denunciare un metodo che, a suo giudizio, riduce una figura femminile a caricatura, voce, immagine, corpo. Da qui il riferimento al “body shaming” e a un disprezzo del genere femminile definito addirittura “cavernicolo”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nessun passo verso la politica ma un messaggio molto netto

Il cuore della vicenda resta proprio qui: Marina Berlusconi nega che esista un progetto politico personale e liquida come “fantasie” le ricostruzioni circolate nelle ultime ore. È un chiarimento che pesa, perché arriva in una fase in cui ogni parola legata al nome Berlusconi continua a produrre riflessi immediati nel dibattito pubblico. Il cognome, da solo, basta ancora ad accendere interpretazioni, retroscena e letture strategiche. La sua risposta, però, prova a chiudere il perimetro: nessun debutto in campo, nessuna preparazione occulta, nessun copione già scritto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Lo scontro con il Fatto Quotidiano e l’affondo finale

Nella parte finale della lettera il tono diventa ancora più duro. Marina Berlusconi definisce gli attacchi del Fatto Quotidiano come “medaglie al valore” e accusa il giornale di restare prigioniero di una perdurante ostilità verso la sua famiglia. È un affondo che riapre uno schema ben noto della vita pubblica italiana: il berlusconismo come terreno di scontro permanente, capace ancora oggi di dividere, mobilitare e spingere ogni confronto oltre il merito immediato dei fatti. Il punto è che, in questo caso, la replica non si limita alla polemica: prova a ribaltarla e a presentarla come un problema di cultura e rispetto, prima ancora che di linea editoriale.