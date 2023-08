Meteo Roma e Lazio sabato 2 e domenica 3 settembre, le previsioni

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 2 e domenica 3 settembre mostrano un tempo stabile, l’ondata di piogge sembra aver lasciato la regione regalandoci ancora un weekend di temperature piacevoli. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore.

Meteo Roma e Lazio sabato 2 e domenica 3 settembre: il punto sulla Capitale

Sulla Capitale la mattina di sabato 2 settembre si caratterizzano per il sole e il tempo stabile con annuvolamenti soprattutto nella prima parte della mattina, le temperature in entrambe le giornate saliranno gradualmente fino a raggiungere nelle prime ore del pomeriggio il massimo di 25°. Le minime resteranno in entrambe le giornate intorno ai 18 gradi. Domenica 3 agosto, le temperature torneranno a risalire gradualmente fino al massimo di 31 gradi regalandoci un piacevole fine settimana.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Sabato 2 e domenica 3 settembre a Rieti e nella sua provincia si prevedono cieli coperti, sebbene senza precipitazioni, nella parte centrale della mattina sono possibili schiarite anche durature. Le temperature resteranno al di sotto dei 30 gradi per entrambe le giornate con una massima di 28 domenica mentre le minime oscilleranno tra i 17 e i 18 gradi.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

Temperatura in risalita anche a Frosinone e provincia dove le previsioni di sabato 2 e domenica 3 settembre indicano cieli stabili con aumento del caldo soprattutto nelle prime nelle ore del pomeriggio. In entrambi i giorni cieli sereni e temperature massime intorno a 28 gradi in tutto il weekend mentre per la notte il termometro si ferma a 20° gradi.

Meteo nel dettaglio: Latina

A Latina sabato 2 e domenica 3 settembre cieli caratterizzati da nuvolosità a tratti con ampie schiarite soprattutto nelle ore centrali della mattinata quando si registrano anche le temperature massime, saliranno fino a 27 e 30 gradi mentre le minime per ora restano tra 19 e 21 gradi.

Meteo Roma e Lazio sabato 2 e domenica 3 agosto: il punto su Viterbo

Nel viterbese sabato 2 e domenica 3 settembre cielo tendenzialmente stabile sebbene principalmente nuvoloso e vento da debole a moderato che porta sulla provincia le temperature intorno ai 30 gradi in entrambe le giornate. Decisamente più miti le temperature notturne che si fermano intorno a 17 gradi.

