Meteo Roma e Lazio sabato 23 e domenica 24 marzo. Che tempo farà

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 23 e domenica 24 marzo, portano tempo incerto con nuvole e sole che dividono a metà la nostra regione in questo penultimo weekend di marzo. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore

Meteo Roma e Lazio sabato 23 e domenica 24 marzo: il punto sulla Capitale

Sulla Capitale la mattina di sabato 23 marzo sarà caratterizzata cielo sereno o poco nuvoloso nella mattinata mentre per il corso del pomeriggio e della sera le nubi di addenseranno e non si esclude la possibilità di brevi rovesci nella notte. Temperature massime di 13 e minime di 9 gradi.

Domenica 24 marzo, su Roma il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato con qualche nuvolosità di passaggio nella giornata ma senza la presenza di piogge. Temperature di 16 gradi nel pomeriggio e minime di 8 durante la serata.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Sabato 23 Marzo a Rieti e nella sua provincia cielo molto nuvoloso e possibili piogge. Per tutta la giornata le nubi si arrenderanno a leggere schiarite intorno alla mattina ma destinate a vita breve. Temperature tra 8 e 16°.

Domenica 24 Marzo, nubi sparse sin dalla mattina con condizioni generali di brutto tempo che tenderà a peggiorare nella giornata portando anche piogge. Temperature comprese tra minime di 6 gradi e massime di 13°.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

A Frosinone e provincia le previsioni di sabato 23 mostrano un cielo prevalentemente stabile e soleggiato per la prima parte della giornata mentre nel corso del pomeriggio e della sera il cielo tenderà a coprirsi di annuvolamenti anche persistenti. Temperature di 9 gradi nelle minime e 17° di massima.

Domenica 24 Marzo cielo per lo più caratterizzato da nubi sparse che si addenseranno nel corso della giornata seppure non portando piogge. Temperature tra 6 gradi di minima e 15 di massima.

Meteo nel dettaglio: Latina

A Latina e provincia sabato 23 marzo la giornata sarà caratterizzata bel tempo e sole per tutto il corso della giornata con un po’ di nubi sparse al mattino che non sosterà per molto tempo. Temperature comprese tra 12° e 17°.

Domenica 24 marzo giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio ma a tratti più consistente soprattutto nel pomeriggio e nel corso della serata. Temperature comprese tra 10 e 16 gradi per la giornata.

Meteo Roma e Lazio sabato 23 e domenica 24 Marzo: il punto su Viterbo

Nel viterbese e provincia sabato 23 marzo la giornata sarà caratterizzata da tempo generalmente nuvoloso, un timido sole potrebbe affacciarsi nella mattinata mentre nella tarda serata e nella notte potrebbero verificarsi piogge. Temperature comprese tra 7° e 16°.

Domenica 24 Marzo giornata caratterizzata da nubi sparse che si diraderanno nella serata, mentre per la mattina cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature comprese tra 5 gradi di minima e 13° di massima.