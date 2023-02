Meteo Roma e Lazio venerdì 17 febbraio, le previsioni della giornata

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per la giornata di domani, venerdì 17 febbraio, segnano l’avanzare in tutta la nostra Regione del fronte nuvoloso che da oggi arriva nella maggior parte delle nostre provincie ma che, per ora non segna la presenza di precipitazioni. Vediamo nel dettaglio.

Meteo Roma e Lazio 17 febbraio: il punto sulla Capitale

La giornata di venerdì si manterrà con cielo in prevalenza coperto.

Il cielo coperto porterà un crollo delle temperature che toccheranno le minime di 2 gradi alle prime ore della mattinata mentre nel corso della giornata il termometro salirà fino a circa 14 gradi.

Alcune zone potrebbero essere interessate da nebbia a banchi o diffusa. Non sono previste precipitazioni mentre i venti si manterranno deboli.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per la giornata di domani, venerdì 17 febbraio segnano per il reatino una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso nella mattinata che lascerà spazio intorno alle 13:00 a un bel sole. La temperatura minima nella notte arriverà a 2 gradi mentre per la giornata salirà fino ai 12° C.

I venti si manterranno deboli per tutto il giorno e la serata.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

Anche per i cittadini di Frosinone e provincia un venerdì che inizia con cielo parzialmente nuvoloso per poi lasciare le nuvole nel pomeriggio in favore di un bel sole.

La temperatura massimo intorno a ora di pranzo si attesterà intorno ai 14 gradi, mentre la minima sarà di 4°C. Venti da deboli a moderati nell’arco della giornata.

Meteo nel dettaglio: Latina

A Latina bel tempo e sole dalla metà della mattinata di domani con temperature gradevoli e venti deboli. La temperatura massima si registrerà nel primo pomeriggio con 15 gradi mentre la sera scenderà ma non in maniera drastica, con una minima di 8°C.

Meteo Roma e Lazio 17 febbraio: il punto su Viterbo

Attenzione per chi si mette alla guida, anche nella mattinata di venerdì 17 febbraio a Viterbo è prevista una nebbia densa o a banchi per quasi tutto il giorno.

Il cielo resterà coperto fino a sera con una lieve schiarita nel primo pomeriggio. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 11°C mentre la minima si assesterà intorno a 4°C.

Venti che si mantengono deboli.

© Riproduzione riservata