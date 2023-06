Meteo. Roma, Latina e Frosinone roventi: bollino arancione e sfiorano i 40°C

Il solstizio d’estate è ufficialmente arrivato e le temperature iniziano a far registrare già dei livelli record. L’anticiclone africano porterà caldo e umidità soprattutto nella giornata di oggi e in quella di domani, giovedì 22 giugno. Da venerdì, invece, è prevista una tregua momentanea.

Caldo torrido a Roma, Latina e Frosinone

Ci sono ben tre città del Lazio tra quelle indicate da bollino arancione per la giornata di domani, giovedì 22 giugno. Il bollino arancione rappresenta l’allerta di livello 2, appena sotto il rosso, che prevede condizioni di rischio e allerta soprattutto per la salute dei soggetti fragili e anziani.

A Roma, nella Capitale d’Italia, saranno 35 i gradi percepiti che scendono a 24 nelle ore serali. Negli altri due capoluoghi della regione, Frosinone e Latina, i gradi percepiti dai cittadini saranno 36 con altissimi livelli di umidità.

Le altre 11 città da bollino arancione

Già a partire da oggi le città da bollino arancione sono tre: Bolzano, Campobasso e Perugia. Ciò emerge dal bollettino giornaliero sulle ondate di calore che il ministero della Salute emana come sistema di monitoraggio e controllo attivo su 27 città italiane.

Le altre città interessate dall’anticiclone africano, a partire da domani, saranno Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Pescara, Rieti, Trieste e Verona. A queste si sommano i tre già citati capoluoghi laziali. Venerdì 23, invece, il bollino arancione riguarderà le città di Bari e Palermo.

