Occhi, in base al tuo colore ti svelo che tipo di persona sei: c’è davvero una scienza esatta dietro

Forse non l’avresti mai immaginato finora, eppure il colore degli occhi può dire davvero tantissimo su di te.

In particolar modo il colore dell’iride è connesso a delle caratteristiche e a dei tratti peculiari, che distinguono in modo diverso ciascuno di noi. Scopri tutto quello che ancora non sai sulla tua personalità.

L’iride può essere azzurro, verde chiaro, celeste ceruleo, verde bottiglia, nocciola, grigio, castano e perfino nero, o quasi, e ciascuna di questa tonalità rappresenta un’indole diversa.

Lasciati stupire dal significato del colore dei tuoi occhi: potresti venire a conoscenza di qualcosa che non avresti mai immaginato, e divertiti a fare una scoperta nuova ed entusiasmante che potrebbe farti riflettere anche su tanti dei tuoi comportamenti quotidiani.

Occhi, che cosa puoi scoprire in base al colore

Alcuni hanno gli occhi così scuri che la differenza tra l’iride e la pupilla si nota appena, o è visibile solo in controluce. Questo fenomeno è rarissimo, e si chiama aniridia. Altri hanno gli occhi chiari e freddi come il ghiaccio, altri ancora, al contrario, li hanno intensi e caldi, con tonalità che vanno dal nocciola all’ambra fino al marrone, ma è solo una questione estetica? Tanti credono che siano lo specchio dell’anima ed esiste effettivamente più di una teoria che associa al colore degli occhi un carattere specifico.

Dunque in base a questa scienza la risposta alla domanda dovrebbe essere negativa. Vediamo come cambia l’indole, l’atteggiamento e le priorità di vita di ognuno di noi in base alla tonalità dell’iride.

Il colore svela che tipo di persona sei

Se ha gli occhi neri come la notte, sappi che il nero corvino simboleggia la profondità dell’anima, e non è un che è molto raro trovare qualcuno con gli occhi neri. Infatti si stima che solo il 2% dell’intera popolazione mondiale lo possieda.

Forse non tutti sanno che il colore chiaro è nato da un difetto, dunque quello che oggi è considerato senza dubbio un enorme pregio estetico, apprezzato da tutti, inizialmente non era proprio così. Gli occhi chiari, che vanno dall’azzurro ceruleo, passando per il celeste, il verde chiaro e il verde bottiglia, simboleggiano una personalità concentrata su se stesa, e sui propri obiettivi, in cui a dominare è l’aspetto razionale.

Gli occhi marroni, grigi, castani e nocciola invece rappresentano gli occhi più comuni ma anche più espressivi e questo non è un caso perché si tratta di personalità in cui a predominare è sempre l’aspetto emotivo. Mettono al primo posto la sfera di sentimenti.