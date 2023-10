Alla ricerca della migliore SPA a Roma per un’esperienza di relax indimenticabile? Non cercate oltre, perché abbiamo intervistato Sabrina Andriaccio, SPA Manager di V SPA presso l’Hotel Villa Pamphili, una delle SPA più frequentate e rinomate della città eterna. Scopriamo cosa rende V SPA la destinazione perfetta per il tuo benessere.

Una Richiesta che Cresce con l’Arrivo di Settembre

Sabrina Andriaccio ci ha raccontato che V SPA ha notato un aumento significativo della richiesta con l’arrivo di settembre, quando i romani rientrano dalle vacanze estive. “Abbiamo notato che la gente non aveva voglia di staccare dal mood vacanza, quindi subito a settembre c’è stata una grande richiesta anche al rientro” ha spiegato Andriaccio.

Personalizzazione e Attenzione al Dettaglio: Massaggi Roma

Ciò che rende V SPA un’esperienza unica è la personalizzazione. Il loro Staff è altamente presente e pronto ad adattare i trattamenti alle esigenze individuali dei clienti. Andriaccio ha sottolineato che hanno apportato modifiche strutturali all’interno della SPA per garantire un’atmosfera fresca e rilassante. Inoltre, offrono un sistema di monitoraggio delle acque 24 ore su 24, attenzione continua all’utilizzo dei prodotti e personalizzazione delle fragranza.

Una SPA per Tutti: Migliore SPA Roma

Non è solo una destinazione per coppie in cerca di relax, ma anche per coloro che desiderano concedersi un momento di tranquillità da soli. "Concedersi un momento per se stessi è importante per il proprio benessere psicofisico e riconnettersi in un ambiente rilassante e curato nei minimi dettagli, dove l'attenzione del personale dello Staff viene al primo posto," ha aggiunto Andriaccio.

Un Hotel di Prestigio: Migliore Spa Roma

L’Hotel Villa Pamphili è stato premiato da Conde Nast Traveler come uno dei primi dieci hotel di Roma nella categoria URBAN RESORT. Questa struttura accogliente attira una clientela variegata grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo.

Un’Esperienza di SPA su Misura: Massaggi Roma

VSPA Roma offre una vasta selezione di rituali e trattamenti naturali 100%bio. Sia che tu stia cercando un rituale rinfrescante o esfoliante per il corpo o prodotti drenanti per le gambe affaticate, questa spa esclusiva si adatta alle tue esigenze personali.

Un Benessere per Tutta la Famiglia

Un aspetto unico di VSPA Roma è la sua attenzione verso le famiglie. Offrono trattamenti e massaggi adatti ai bambini, permettendo alle famiglie in vacanza di godere insieme di una giornata di relax.

Impegno per l’Ambiente

VSPA Roma si impegna anche per l’ambiente. Hanno implementato un sistema di riciclo dell’acqua per garantire la qualità dell’acqua nella struttura. Utilizzano esclusivamente prodotti biologici nell’acqua vaporizzata delle docce emozionali e del bagno turco per creare un’esperienza sensoriale unica. Inoltre, la piscina unica di VSPA offre un’esperienza eccezionale, con acqua riscaldata durante l’inverno e una temperatura fresca durante l’estate.

Quindi, se sei alla ricerca della migliore SPA a Roma, VSPA presso l’Hotel Villa Pamphili è una destinazione che offre l’attenzione al cliente, la personalizzazione e l’ambiente unico che stai cercando per il tuo benessere. Non perdere l’opportunità di rilassarti e rigenerarti in questa oasi nel cuore di Roma.

INFO e CONTATTI

HOTEL VILLA PAMPHILI ROMA

M +39 351 6681798F +39 06 40064508[email protected]https://www.hotelvillapamphiliroma.com/it-IT/benessere

