Pane, il migliore in assoluto è proprio questo: ha pochissime calorie e puoi mangiarlo anche a dieta

Questo è il pane migliore, puoi mangiarlo sempre: un vero toccasana.

Soprattutto in Italia, il pane è il vero re della tavola. Anche quando si serve un primo piatto, che quindi in teoria andrebbe a sostituire la porzione del pane o delle patate, di fatto lo si mette in tavola poiché senza la scarpetta con il sugo non si può considerare concluso il pasto.

C’è chi lo ama più morbido come ad esempio il pane arabo e chi invece adora la superfice dura e croccante, che accoglie al suo interno una mollica soffice e goduriosa. Insomma, di pane ce n’è davvero per tutti i gusti e le esigenze e, quando si trova quello che più piace, non lo si riesce a sostituire con nient’altro al mondo.

Quando però si è a dieta, molto spesso il pane è uno dei primi alimenti che viene drasticamente ridotto nelle quantità, se non addirittura eliminato nei primi periodi più restrittivi. Oggi, però, vi parliamo di una tipologia di pane che può essere consumata anche quando si è in un periodo di dieta ipocalorica: corri a comprarlo, ti piacerà.

Pane a dieta? Assolutamente sì!

Innanzitutto è importante sottolineare che, quando si decide di perdere un po’ di chili, è necessario non fare di testa propria ma affidarsi a un professionista della nutrizione, che stili un piano dietetico adatto alle proprie esigenze e che rispetti preferenze, gusti e necessità di salute. Eliminare a caso e di propria decisione tutti gli alimenti o solo qualcuno, infatti, può portare a carenze nutrizionali o a problematiche importanti.

Anche quando si è a dieta, quindi, è importante consumare una quota di alimenti contenenti soprattutto carboidrati come pasta, riso, pane o patate: questi, infatti, forniscono molta energia e sono la vera benzina della nostra quotidianità. Un tipo di pane che vi consigliamo, per le sue qualità nutrizionali, è quello integrale: ecco perché è perfetto anche a dieta.

I benefici del pane integrale

Il pane integrale si distingue per avere 6.5 grammi di fibre per etto e, rispetto al pane bianco che ne contiene 2 grammi per etto, è quindi molto più saziante. Inoltre, la presenza di fibre stimola anche l’intestino più pigro e favorisce la regolarità del tratto intestinale! Chiedete al vostro nutrizionista di inserirlo nel vostro piano alimentare: vi piacerà sicuramente.