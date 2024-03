Monza-Cagliari 1-0, il gol della vittoria siglato Maldini

(Adnkronos) – Il Monza supera 1-0 il Cagliari, inguaia i sardi e tiene vive le speranze di chiudere un campionato con un piazzamento in Europa. A decidere la sfida una prodezza su calcio di punizione di Daniel Maldini che al 42' del primo tempo segna quello che sarà il gol vittoria. La squadra di Palladino sale a 42 punti, a -1 dalla Fiorentina ottava e che domani giocherà a Bergamo con l'Atalanta. La squadra di Ranieri invece resta ferma a 26 punti con il rischio di venir agganciata o superata da Lecce, Frosinone e Sassuolo. Nel finale del primo tempo i biancorossi sfiorano il raddoppio con Dany Mota che non trova la porta di testa da due passi. Mentre nella ripresa il Cagliari va vicinissimo al pareggio con Deiola e gli viene annullato al 68' un gol di Lapadula su segnalazione dell'assistente, ma anche il Monza sfiora in almeno due occasioni il raddoppio con Colombo che spreca a tu per tu con Scuffet e poi impegna ancora il portiere dei sardi. Si ferma quindi a quattro la striscia positiva dei sardi, ma la squadra è viva e ha ancora tante possibilità di ottenere la salvezza. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

