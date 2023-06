Musei statali, biglietto d’ingresso un euro in più per l’emergenza alluvione

La Direzione generale Musei ha comunicato che, dal 15 giugno al 15 settembre 2023, il biglietto di ingresso nei musei e nei luoghi della cultura statali costerà un euro in più.

La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione.

Aumento del costo biglietto temporaneo

I ricavi derivati dal temporaneo aumento saranno interamente utilizzati per fronteggiare l’emergenza nelle aree colpite dagli eventi alluvionali, duramente provate da frane, infiltrazioni d’acqua e allagamenti che hanno danneggiato anche il patrimonio culturale – inclusi i musei – per il quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza.

Sicurezza e ripristino dei beni culturali

Come indicato nelle misure contenute nell’articolo 14 del Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61 approvato dal Governo, in particolare, i proventi di questa importante iniziativa saranno utilizzati per mettere in sicurezza e ripristinare i beni culturali che sono stati interessati dall’alluvione, con interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio pubblico e privato.

L’aumento include anche il biglietto ridotto per i giovani dai 18 ai 25 anni che aumenterà da 2 a 3 euro.

Resta la gratuità per le categorie previste dal Decreto 11 dicembre 1997 n. 507.

