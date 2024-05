Nemi, il gioiello dei Castelli Romani entra nei Borghi più belli d’Italia: tra fragole e tradizioni

Nel cuore dei Castelli Romani, a un passo da Roma, il pittoresco borgo di Nemi si prepara a festeggiare uno degli eventi più attesi dell’anno: la 91° Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori. Una edizione speciale che non solo celebra una tradizione lunga quasi un secolo, ma segna anche un importante traguardo per la cittadina, che entra ufficialmente nella prestigiosa lista dei Borghi più Belli d’Italia.

Nemi e l’omaggio alla Rai e alla Radio in particolare

L’appuntamento per questa giornata straordinaria è fissato per domenica 2 giugno, quando Nemi si trasformerà in un vivace palcoscenico di colori, sapori e suoni. Le celebrazioni inizieranno alle 10 con una Santa Messa di Ringraziamento presso la Chiesa della Madonna del Pozzo. Seguirà il taglio del nastro per l’inaugurazione della Mostra dei Fiori, quest’anno dedicata ai 70 anni della Rai e ai 100 anni della radio.

La parata delle fragolare

Uno dei momenti più attesi della giornata è la sfilata delle Fragolare in costume tipico, che partirà da Piazza Umberto I alle 11:30, accompagnata dalla banda musicale “Compatrum” e dal gruppo di danza popolare “Terra Nemorense”. Queste donne, con i loro costumi tradizionali, rappresentano l’anima e la storia del borgo, portando avanti una tradizione che si tramanda di generazione in generazione.

Alle 12:30, il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, darà il benvenuto ufficiale ai visitatori e celebrerà l’importante riconoscimento del borgo, seguito da una serie di esibizioni di musica e danza popolare nel centro storico e presso il cortile di Palazzo Ruspoli.

La birra alla fragola

Una delle novità più intriganti di quest’anno è la presentazione della Birra alla Fragola “Blanche Nemorensis”, nata dalla collaborazione tra il Comune di Nemi e il Birrificio agricolo Podere 676. Questa birra unica, che unisce il sapore dolce delle fragole locali alla freschezza della birra blanche, rappresenta un vero e proprio omaggio alla cultura e ai prodotti tipici del territorio.

Nemi diventa una festa per i sensi

Durante la sagra, Nemi diventa una festa per i sensi. I visitatori potranno gustare una vasta gamma di piatti tipici della cucina romana, arricchiti dalle celebri fragole di Nemi. Dai primi piatti sfiziosi ai secondi di cacciagione, fino ai dolci irresistibili, ogni pietanza è preparata con passione dai cuochi locali, utilizzando le fragole come ingrediente principale in una varietà di preparazioni, dai dolci ai liquori.

Nemi: la sagra delle fragole è occasione anche per altri tesori

Oltre alle delizie gastronomiche, la Sagra delle Fragole offre l’opportunità di conoscere le bellezze naturali e storiche di Nemi. Dai panoramici Giardini Pubblici ai sentieri che conducono all’eremo di San Michele, ogni angolo del borgo è intriso di storia e leggenda. I visitatori potranno passeggiare lungo le tranquille sponde del Lago di Nemi, ammirare i panorami mozzafiato dal belvedere e scoprire le meraviglie nascoste del Parco dei Castelli Romani.

Un programma ricco di attività

La giornata si concluderà con una serie di eventi imperdibili: alle 18:00 in Piazza Umberto I si terranno poesie, letture e canti con “I Passi della Tradizione” e l’A.C. “Il Flauto Magico”, seguiti da un’esibizione della scuola di Nemi, vincitrice del 1° premio Ensamble Body Percussion. La distribuzione gratuita delle gustose fragole di Nemi avverrà alle 19 in Piazza Roma, mentre la serata si chiuderà con un concerto dal vivo della band “Figli delle Stelle” e uno spettacolo di cabaret con Alessandro Serra.

Nemi non è solo un borgo da visitare, ma un luogo da vivere pienamente, dove ogni passo rivela nuove meraviglie e sorprese. La 91° Sagra delle Fragole è l’occasione perfetta per scoprire le tradizioni di questo borgo unico, immergersi nella sua storia e lasciarsi conquistare dai suoi sapori. Un evento da non perdere per chi desidera vivere un’esperienza autentica e indimenticabile nel cuore dei Castelli Romani.