Nepi, camion travolge donna sulle strisce pedonali: è grave

“I sensori angoli ciechi da installare sui grandi mezzi sono fondamentali per salvare vite umane”

Un grave incidente è accaduto a Nepi, comune in provincia di Viterbo, nella giornata di sabato 23 marzo. Una donna di 68 anni mentre stava attraversando una strada nel centro di Nepi, via Roma, passando sulle strisce pedonali, è stata travolta da un mezzo pesante. L’investimento ha causato seri danni alla donna che è stata trascinata dal camion per diversi metri sulla carreggiata. Le condizioni della 68enne sono apparse subito gravi.

Eliambulanza sul posto

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, e vista la gravità delle lesioni riportate dalla donna travolta dal camion, è stato immediatamente attivato l’elisoccorso per trasportare urgentemente la vittima dell’incidente; l’eliambulanza ha così raggiunto in breve tempo il policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove la donna investita è stata ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero ancora molto gravi. I Carabinieri stanno conducendo le indagini del caso.

Responsabilità del conducente

Ricordiamo che nei pressi delle strisce pedonali vige sempre l’obbligo di procedere lentamente e con la massima prudenza per prevenire ogni possibile pericolo e avere sempre la padronanza del veicolo, oltre all’obbligo di fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali.

D’Amato: Incidente di Nepi, fondamentali sensori angoli ciechi

“Una donna è stata travolta da un camion a Nepi, nel centro del paese. Sulla riforma del Codice della Strada il Governo deve ascoltare i familiari delle vittime della strada, non la demagogia di Salvini. I sensori angoli ciechi da installare sui grandi mezzi sono fondamentali per salvare vite umane. Bisogna seguire le direttive europee e le buone pratiche adottate da altri paesi se vogliamo raggiungere l’obiettivo di dimezzare il numero di incidenti entro il 2030 per arrivare a zero morti sulle strade entro il 2050.

Come promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure, tenutasi a Tarquinia questa mattina, ho proposto a tutti i nostri candidati alle elezioni amministrative di inserire azioni per la sicurezza stradale nei loro programmi”. Lo ha dichiarato il responsabile Welfare di Azione e promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure, Alessio D’Amato durante l’incontro organizzato da Azione Tarquinia per presentare la proposta di legge Lazio Strade Sicure.