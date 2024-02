Netanyahu: “Hamas non sopravviverà a Gaza, avanti con l’operazione militare fino alla fine”

(Adnkronos) – "Hamas non sopravviverà a Gaza". Conferma la linea dura il premier israeliano Benjamin Netanyahu nella conferenza stampa dopo l'incontro delle scorse ore con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. "Solo la vittoria finale – scandisce – ci consentirà di portare la sicurezza nel nord e nel sud di Israele", afferma riferendosi anche ai confini del Paese con il Libano.

"Non c'è alternativa alla distruzione militare di Hamas" secondo Netanyahu. "Se ci arrendiamo alle condizioni di Hamas – ammonisce – potremo arrivare ad un altro massacro". Quindi "Israele continuerà le operazioni militari a Gaza, il giorno dopo la guerra non ci sarà più Hamas". "Vogliamo la completa demilitarizzazione di Gaza, continueremo a operare a Gaza per tutto il tempo necessario, in modo che i terroristi non rialzino più la testa".

