Nizza Monferrato, 50enne accoltellato a morte: fermata la figlia 19enne

(Adnkronos) – Omicidio a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, dove ieri pomeriggio un uomo di 50 anni è stato ucciso con diversi colpi di arma bianca. Nella notte i carabinieri di Canelli, nell'astigiano, hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti della figlia 19enne, ritenuta gravemente indiziata dell'omicidio del padre. Secondo quanto è stato accertato finora, l'accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di un acceso litigio nell'abitazione familiare. La 19enne, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stata accompagnata in una struttura protetta dove rimarrà in attesa dell'udienza di convalida.

