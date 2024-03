Ascolti tv, ‘The Voice Senior’ in testa: i dati della serata

(Adnkronos) – 'The Voice Senior' di Rai1 si è aggiudicato gli ascolti della serata di ieri con 3.739.000 telespettatori e il 23,2% di share. 'Terra Amara' su Canale 5 ha ottenuto invece 2.978.000 telespettatori e il 16,4%, mentre per il terzo gradino del podio è testa a testa tra Italia 1, con il film 'Dune' (1.168.000 telespettatori, share 6,9%) e Retequattro con 'Quarto Grado' (1.116.000 telespettatori, share 7,6%). Sul Nove 'Fratelli di Crozza' ha raccolto 1.089.000 telespettatori e il 5,7%, mentre La7 con 'Propaganda Live' ha conquistato 825.000 telespettatori e il 5,9% e Rai3 con 'Un giorno in Pretura', 745.000 con il 4,1%. Chiudono la classifica del prime time di ieri, Rai2 con i Mondiali Indoor di Atletica (587.000 telespettatori, share 3%) e Tv8 con la Formula 1 – Prove GP Bahrain (545.000 telespettatori, share 2,9%). Rai1 conquista l'access prime time con 'Cinque Minuti', visto da 4.839.000 telespettatori pari al 24% di share, e, a seguire, 'Affari Tuoi' che ha segnato il 26,1% con 5.395.000 telespettatori. Su Canale 5 'Striscia la notizia' ha registrato 3.162.000 telespettatori e il 15,3% di share. Rai1 ha vinto anche nella fascia del preserale con 'L’Eredità', che ha totalizzato 4.669.000 telespettatori e il 27,2% contro i 3.440.000 telespettatori e il 20,7% di share di 'Avanti un altro!' su Canale 5. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24 vede, nell'intera giornata, la Rai al 32% con 2.863.000 telespettatori e Mediaset al 27% con 2.413.000, e in prima serata, sempre la Rai in testa con il 32,7% di share e 6.621.000 telespettatori contro i 5.449.000 e il 26,9% di Mediaset. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

