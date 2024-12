Noslin sale in cattedra, biancocelesti ai quarti: Lazio 3-1 Napoli

Con la sconfitta di Parma ancora viva nel morale della Lazio, Baroni stasera era chiamato a fornire una reazione decisa contro un temibile Napoli. Tra infortuni e gestione delle energie, il tecnico della Lazio non ha avuto troppe alternative di formazione: preservare Guendouzi e altri big era infatti fondamentale per affrontare, nuovamente, il Napoli in campionato. Le due squadre non hanno certo sottovalutato l’importanza della sfida di Coppa Italia, partendo subito forte su entrambi i fronti.

Primo Tempo

La partita tra Lazio e Napoli inizia con un ritmo incalzante e le prime emozioni non tardano ad arrivare. Al 20′, il portiere del Napoli, Elia Caprile, commette un fallo in area e l’arbitro Luca Pairetto assegna un calcio di rigore alla Lazio. Mattia Zaccagni si incarica della battuta, ma il suo tiro verso l’angolino basso di sinistra viene neutralizzato da un grande intervento dello stesso Caprile, che tiene il punteggio sullo 0-0.

Pochi minuti dopo, al 27′, Rafa Marin del Napoli riceve un cartellino giallo per un intervento irregolare. La Lazio non si lascia scoraggiare e, al 32′, sblocca il risultato: Tijjani Noslin si trova smarcato davanti alla porta e con un preciso colpo di testa manda il pallone in rete, portando i biancocelesti sull’1-0.

Il Napoli reagisce prontamente e al 36′ trova il pareggio. Dopo un tiro respinto dal portiere della Lazio, Giovanni Simeone è rapido a raccogliere il rimbalzo e insacca, riportando la situazione in parità sull’1-1.

La Lazio però non si ferma e al 41′ torna avanti grazie a un altro gol di Tijjani Noslin. Servito perfettamente in area, mantiene il pallone basso e lo piazza nell’angolino di destra con una conclusione impeccabile, portando il punteggio sul 2-1.

L’arbitro fischia la fine del primo tempo al 46′, con la Lazio avanti grazie alla doppietta di Noslin, in una gara ricca di emozioni.

Secondo Tempo

Il secondo tempo inizia con la Lazio avanti 2-1 e determinata a consolidare il vantaggio. Al 50′, Tijjani Noslin firma la sua tripletta con un colpo di testa preciso e potente che si insacca centralmente, portando il punteggio sul 3-1 per i biancocelesti.

Al 57′, Mattia Zaccagni riceve un cartellino giallo per un intervento eccessivo, e poco dopo, al 60′, Marco Baroni opera una doppia sostituzione: Matteo Guendouzi entra al posto di Pedro, mentre Gustav Isaksen prende il posto di Zaccagni.

Al 72′, il Napoli effettua una serie di cambi per cercare di rientrare in partita: Scott McTominay, Matteo Politano, e Giovanni Di Lorenzo entrano in campo al posto di Alessio Zerbin, Cyril Ngonge, e Michael Folorunsho. La Lazio risponde al 73′, sostituendo Fisayo Dele-Bashiru con Gaetano Castrovilli, appena rientrato dall’infortunio.

Al 78′, Antonio Conte inserisce Romelu Lukaku al posto di Giovanni Simeone per il Napoli, mentre al 80′, Elseid Hysaj della Lazio riceve un cartellino giallo per proteste. Poco dopo, al minuto 84, David Neres del viene ammonito per un brutto intervento su Isaksen.

Al 85′, il Napoli continua con i cambi, mandando in campo Stanislav Lobotka al posto di Giacomo Raspadori. La Lazio, infine, effettua l’ultimo cambio al 92′, con Adam Marusic che subentra a Tijjani Noslin per concedergli la meritata standing ovation. Dopo 3 minuti di recupero, l’arbitro Pairetto sancisce la fine della gara, con una vittoria ampiamente meritata per la Lazio

Pagelle

Mandas – 6

Lazzari – 6,5

Gigot – 6,5

Patric – 6

Hysaj – 6,5

Dele-Bashiru – 6

Rovella – 6,5

Tchaouna – 6

Pedro – 6,5

Zaccagni – 7

Noslin – 9

Subentrati

Isaksen – 6

Guendouzi – 6

Castrovilli – 6

Marusic – s.v.

*Foto: profilo X S.S. Lazio