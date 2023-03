Nuova Giunta Regione Lazio, Ciacciarelli unico Assessore della provincia di Frosinone

“È una giornata storica per il Lazio, e molto importante per me. Sono onorato del ruolo ottenuto nella Giunta del Presidente Rocca, l’unico Assessore della Provincia di Frosinone , con deleghe all’Urbanistica, Politiche Abitative, Case Popolari, Politiche del Mare, ambiti in linea con quelli del Ministro delle Infrastrutture Salvini, con il quale faremo squadra, e ne beneficerà tutto il territorio regionale”, scrive in una nota Pasquale Ciacciarelli, il neo Assessore, nato a Pontecorvo, in provincia di Frosinone.

“A lui (Salvini) va il mio grazie per la fiducia riposta nella mia persona, per essere stato sempre presente e vicino alla nostra Provincia, per aver fortemente voluto che fosse rappresentata nella Giunta Regionale, poi al Presidente Rocca, una persona di spessore con la quale sarà un onore collaborare, il coordinatore regionale On. Claudio Durigon e quello provinciale On. Nicola Ottaviani, che mi sono stati vicini in queste settimane ed hanno fortemente creduto in me e nella nostra squadra.

Grazie al mio mentore On. Mario Abbruzzese che ancora una volta ha dimostrato straordinarie capacità relazionali e logistiche, il suo è un nome di garanzia negli ambienti che contano.

Grazie ai consiglieri regionali Tripodi, Cangemi e Laura Cartaginese per la fiducia che mi hanno accordato. Grazie a tutti i candidati, gli amministratori, amici e sostenitori che mi hanno aiutato in questa campagna elettorale.

Grazie alla mia famiglia per avermi supportato sempre. Grazie alla mia splendida squadra, adesso insieme al Presidente Rocca cambiamo la Regione Lazio, con la Provincia di Frosinone finalmente locomotiva di investimenti e sviluppo!”. Lo dichiara, in una nota, Pasquale Ciacciarelli, Assessore all’Urbanistica, Politiche Abitative, Case Popolari, Politiche del Mare della Regione Lazio.

